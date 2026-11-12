巨人・松井監督、長嶋茂雄賞新設を歓迎 来年以降の巨人選手輩出を表明

巨人軍の松井秀喜新監督が、亡き師・長嶋茂雄氏の名を冠する新賞「長嶋茂雄賞」の新設を「非常にうれしい」と喜び、来年以降は巨人から受賞者を出す決意を固めた。

読売 巨人軍 の 松井秀喜 新監督は、亡き師匠である長嶋茂雄氏の名前を冠した「 長嶋茂雄賞 」の新設に対し、強い喜びと感慨を表明した。同賞の創設自体について、松井監督は「非常にうれしい。それだけの野球選手であり、それだけ大きな存在」と長嶋氏の偉大さを称賛し、この新しい栄誉に対して心からの支持を示している。この賞は、単なる個人成績の優秀さだけでなく、ファンを魅了した選手を称えるものとして設計されており、その理念に松井監督自身も深く共感している様子だ。

松井監督は、将来の受賞者候補となる若手選手たちの育成に力を入れる姿勢を明確にしている。就任後から、期待する選手については「全員」と言い切り、各選手が持つ可能性や伸びしろを感じ取っているという。具体的には、大砲候補のリチャードや、2022年ドラフト1位で入団した浅野、さらに2024年ドラフト1位で加入した石塚ら、未来を背負う逸材は数多く在籍しており、彼らが来年以降の受賞者となることを視野に入れている。今秋のキャンプでも、これらの若手を積極的に指導し、「成長して、試合でいい結果を出してほしい」と強く求めた。

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初代受賞者・佐藤輝への高評価とエール

松井監督は、初代受賞者に選ばれた阪神タイガースの佐藤輝選手との対面を振り返り、その打撃技術とプロとしての姿勢を高評価している。2月に侍ジャパンの宮崎キャンプで行われた対面では、「確実性の高い打撃だなと思った」と印象を振り返っており、長嶋氏が得意とした「4番・三塁」のポジションで受賞することに対する佐藤選手の適性についても言及した。松井監督は「優勝チームの4番で3冠王。これ以上ふさわしい選手はなかなかいない」と称賛し、佐藤選手の現状と達成度を高く評価している。また、佐藤選手がメジャーリーグへの移籍を目指していることについては、「もちろん応援している。頑張ってほしい」と、メジャーの先輩としてエールを送るなど、異界のプロ野球選手への理解と支援の姿勢も示している。

ファン魅了と長嶋氏の世界観への共鳴

この賞の本質は、個人成績のみならず、ファンを魅了した選手を称える点にある。松井監督自身は、日米通算507本のアーチを放ち、間違いなくファンを熱狂させたスター選手であるにもかかわらず、謙遜の意を込めて「自分は（魅了するのは）考えたことがないから分からない。そういうのは、長嶋さんだからできるんですよ」と語っている。これは、長嶋氏が持つ特別なカリスマ性と、そのプレーがファンに与えた影響の大きさへの敬意を表した発言である。松井監督は、自身のように一つのプレーで球場を沸かせるようなスター選手を育成し、その育成を通じて「天国のミスター」である長嶋氏もきっと喜んでくれるだろうという強い信念を持っている。この信念が、次期以降の巨人軍の選手育成方針に直接反映されることになるだろう。

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三塚剛の特大アーチと松井流指導法

今秋キャンプでは、来季も育成選手として再契約が見込まれる三塚剛選手が、松井監督の前で特大アーチを放つなど、目覚ましい活躍を見せた。指揮官が三塁ベンチから見守る中、ライブBP（実戦形式の打撃練習）で右翼への柵越えを決めた三塚選手は、今秋キャンプで高橋ヘッドコーチから受けたタイミングの取り方や目付けの助言を生かし、2四球も選ぶなど高い集中力を発揮した。三塚選手自身も、「3打席目と4打席目の四球の方が、取り組んでることができていると感じた」と手応えをにじませており、松井監督の指導が選手の実力向上に直結していることを示している。松井監督は、選手たちの小さな進歩も見逃さず、的確なフィードバックを与えることで、チーム全体の底上げを図っている。

荒巻淳へのビデオトレーニングと自主性重視

さらに、2年目の荒巻淳選手に対しては、「ビデオトレーニング」を実施し、より高いレベルでの技術向上を求めている。室内練習場で松井監督は荒巻選手に声をかけ、モニターでメジャーリーガーのスイング動画を一緒にチェックする時間を持った。松井監督は荒巻選手に対し、「『こういう選手もいるよ』と紹介してもらった」と振り返られるように、世界のトッププレイヤーとの比較を通じて視野を広げさせる指導を行っている。身ぶり手ぶりでの指導も行われ、松井監督は「自分の中にあるものは伝えますけど、打撃は最後は自分でつくるしかない」と語り、選手自身の内面的な成長と自主性を重視している。このように、松井監督は経験則に基づく指導と、選手自身の主体的な学びの両輪を重んじる教育法を貫いている。この教育方針が、巨人軍の若手選手たちの急激な成長を促し、長嶋茂雄賞の受賞者候補たちが次々と輩出される原動力となっているのである。