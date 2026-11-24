巨人の戸郷翔征投手が2025年11月24日、球団事務所で契約更改交渉を行い、4000万円減の推定2億円でサインした。今季は5勝に終わり2年連続の年俸ダウンとなったが、来季は松井秀喜新監督の1年目に2年ぶりの開幕投手を務めることに意欲を示した。最多勝を獲得し、チームを胴上げするために奮闘する決意を語っている。

巨人・ 戸郷翔征 投手（２６）が２４日、東京都内の球団事務所で 契約更改 交渉に臨み、４０００万減の２億円でサインした。 今季５勝に終わり２年連続の年俸ダウンとなった右腕。 松井秀喜 新監督（５２）の１年目となる来季、自身２年ぶりの 開幕投手 を務めることに意欲を示し、初の最多賞獲得を誓った。

（金額は推定） 神妙な表情が全てを物語っていた。４０００万減の２億円でサインし２年連続の年俸ダウンとなった。

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「ここ２年、ふがいないシーズンが続いている。 この２年くすぶってました。 そろそろ、しっかりしなきゃ。 自覚を持って、しっかりやっていきたい」。

戸郷は悔しげに、言葉を選びながら語った。 レジェンドの松井新監督１年目となる来季。２５年以来、２年ぶりの開幕投手を担うことに意欲を示した。

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「開幕の第１試合目っていうのは誰もが先発として、名を連ねたいっていうのはみんな同じ気持ちだと思います。 キャンプ、オープン戦からアピールして若手と同じように、いい調整をして臨めたら一番」と意気込む。

「『負けないピッチャー』というのは一番。 今まで取ったことがないタイトル、最多勝を取りたい」と誓った。 秋季キャンプでは松井監督から「大丈夫」と声をかけられた。

「自分の中で不安もありました。 すごく気持ちが楽になった。 監督を胴上げするために１年間、腕を振っていきたい」。 エースを担ってきた背番号２０が、復活を遂げ新生・松井巨人を引っ張っていく。