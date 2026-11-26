読売ジャイアンツはドラフト1位指名の横浜・織田翔希18歳右腕と対面し、松井秀喜新監督が自身名の55番を提示。MLB挑戦表明に対し、沢村賞とサイ・ヤング賞同時獲得を目指す90ページの詳細な育成プランを提示した。

読売ジャイアンツ スカウト陣は26日、ドラフト1位で指名した横浜DeNAベイスターズの 織田翔希 投手（18）と初対面し、 松井秀喜 新監督が現役時代に着用した背番号「55」を提示した。この対面は巨人が指名後に行う初めての直接やり取りであり、今季空き番となっていた伝説的な番号が65年ぶりに日本人投手に渡される可能性が高まった。

90ページの詳細育成プランで世界一目指す

松井監督は織田投手の米球界挑戦への意欲を尊重しつつ、巨人入団後の具体的な進路図を示した。スカウト部門は最速157キロの右腕に特化した90ページに及ぶ育成プランを作成し、表題を「世界最高投手への挑戦 沢村賞＆サイ・ヤング賞初のダブル獲得に向けて」とした。日米の両賞を同時受賞した投手は存在しないため、この目標は前人未到の領域への挑戦を意味する。

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松井監督の伝言と55番の重み

対面の場では、榑松伸介スカウトディレクターが指揮官の熱い思いを伝えた。松井監督は「巨人のエース、日本のエース、それから世界で羽ばたいていただければ」と語り、1934年創設の球団の歴史や伝統を紹介しながら育成方針を説明した。松井監督自身、巨人入団の93年から日米4球団で計19年間「55」を着用し、王貞治氏のシーズン最多55本塁打記録を抜く期待を背負ってきた経緯がある。

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62年ぶり異例の番号授与の可能性

巨人において日本人投手が「55」を背負うのは、1965年に篠崎四郎が着用してから約62年ぶりの異例となる。チーム内では過去に大田泰示や秋広優人がこの番号を付けていたが、今季は空き番となっていた。松井監督が現役の名を継ぐ形でこの番号を提示したことは、織田投手が単なる国内のエース候補ではなく、世界を目指す怪物であることを強く示唆している。

スカウト陣の評価と今後の展開

榑松スカウトディレクターは、約90分間の面談で「持っているすべてのものをお話しした」と振り返り、織田投手が真剣に受け止めてくれたと手応えを掴んだ。既にMLBの10球団との面談を終えている織田投手にとって、巨人の提示は大きな選択肢の一つとなる。吉報が届けば、松井監督の下、世界一を目指す長き旅路が始まることになる。