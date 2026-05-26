巨人・則本昂大投手が交流戦開幕投手 移籍後最短４回で降板

巨人・則本昂大投手が交流戦開幕投手を務め、移籍後最短４回、同ワーストの７失点で降板した。３回に１イニング３本塁打を浴びるなど、強力ソフトバンク打線の前に屈した。

巨人・ 則本昂大 投手（３５）が 交流戦 開幕投手 を務め、移籍後最短４回、同ワーストの７失点で降板した。３回に１イニング３本塁打を浴びるなど、強力ソフトバンク打線の前に屈した。６度目の挑戦でも移籍後初勝利をつかむことはできなかった。 ７回０封と好投した１３日・広島戦（福井）以来、中１２日での出番。

前カードの日本ハム３連戦で計２８得点と爆発した小久保ホークスとの対決で、２回までは無失点投球を続けていた。 しかし０―０で迎えた３回。 正木、栗原、山本恵に３発を献上して悪夢の５失点。１イニング３被弾は楽天時代の２１年５月２６日・巨人戦（東京ドーム）以来２度目となった。 加入１年目の今季は試合前まで５試合に先発し防御率２・７０と安定感を発揮。

それでも０勝２敗と勝ち星に恵まれていなかった。 この日はチームの連敗阻止も託され「点数が入るまで辛抱していけたらなと。 （カード頭で）相手もいい投手が来る。 そこは我慢比べ」と相手先発・大津との投げ合いに燃えていた。

昨季まで１３年間パ・リーグに所属した右腕。 ソフトバンク戦は先発、救援で通算６３試合に登板し２１勝２３敗。 登板前日は「僕がいた１３年間は強者のイメージがあった。 でも、今年は今年。 自分の仕事をすれば勝つチャンスは生まれてくる」と話していた





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巨人 則本昂大 交流戦 開幕投手 移籍

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