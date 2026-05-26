Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

巨人・則本昂大投手が交流戦開幕投手 移籍後最短４回で降板

スポーツ News

巨人・則本昂大投手が交流戦開幕投手 移籍後最短４回で降板
巨人則本昂大交流戦
📆5/26/2026 10:41 AM
📰SportsHochi
22 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 63%

巨人・則本昂大投手が交流戦開幕投手を務め、移籍後最短４回、同ワーストの７失点で降板した。３回に１イニング３本塁打を浴びるなど、強力ソフトバンク打線の前に屈した。

巨人・ 則本昂大 投手（３５）が 交流戦 開幕投手 を務め、移籍後最短４回、同ワーストの７失点で降板した。３回に１イニング３本塁打を浴びるなど、強力ソフトバンク打線の前に屈した。６度目の挑戦でも移籍後初勝利をつかむことはできなかった。 ７回０封と好投した１３日・広島戦（福井）以来、中１２日での出番。

前カードの日本ハム３連戦で計２８得点と爆発した小久保ホークスとの対決で、２回までは無失点投球を続けていた。 しかし０―０で迎えた３回。 正木、栗原、山本恵に３発を献上して悪夢の５失点。１イニング３被弾は楽天時代の２１年５月２６日・巨人戦（東京ドーム）以来２度目となった。 加入１年目の今季は試合前まで５試合に先発し防御率２・７０と安定感を発揮。

それでも０勝２敗と勝ち星に恵まれていなかった。 この日はチームの連敗阻止も託され「点数が入るまで辛抱していけたらなと。 （カード頭で）相手もいい投手が来る。 そこは我慢比べ」と相手先発・大津との投げ合いに燃えていた。

昨季まで１３年間パ・リーグに所属した右腕。 ソフトバンク戦は先発、救援で通算６３試合に登板し２１勝２３敗。 登板前日は「僕がいた１３年間は強者のイメージがあった。 でも、今年は今年。 自分の仕事をすれば勝つチャンスは生まれてくる」と話していた

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SportsHochi /  🏆 53. in JP

巨人 則本昂大 交流戦 開幕投手 移籍

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-26 13:40:52