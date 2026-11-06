巨人・坂本選手が1番打者継続を表明 新監督時代へ向けた意気込み

巨人の坂本勇人選手が今季の成績を振り返り、来季も1番打者として活躍することを明言。松井新監督体制下でのチーム貢献と完全復活への意欲を語った。

読売ジャイアンツ の 坂本勇人 選手が、来季も 1番打者 としての役割を期待していることを明確に示した。今季は開幕から1軍スタートを切ったものの、怪我や不振により規定打席に届かない苦しいシーズンとなった。それでも30歳という節目を迎え、自身の成長可能性を高く評価し、今後のさらなる向上を誓っている。

今季の開幕戦では一軍でのプレーを約束していたが、4月18日に甲子園球場で阪神戦が行われた際に思わぬ事故に見舞われた。坂本選手はファウルフライを追いかける際、三塁側のカメラマン席へ頭から落下した。この事故により緊急搬送され、翌19日には脳しんとうに関する特別措置の対象として出場選手登録を抹消される事態となった。

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怪我の影響と今季のスタッツ推移

坂本選手は4月下旬に選手登録を再申請したが、その後の5月には再び二軍への降格を経験する。プロ4年目となる今季、総計で114試合に出場し、自身初の2ケタとなる10本塁打と34打点を記録した。しかし、打席数は442にとどまり、1打席だけ足りない状態で規定打席到達を逃す結果となった。

このわずかな差が、坂本選手にとって大きな悔いと来季への強い原動力となっている。打順やポジションでの役割を確立するために、より多くの打席数を必要としており、その分だけチームへの貢献度を高めたいという熱い思いが込められている。今季の経験は、来季以降のプレーヤーとしての基盤となるはずだ。

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手術とリハビリの経過報告

坂本選手の健康面でも重要なニュースがあった。10月には左手首のプレート除去手術を受け、体のメンテナンスを完了させた。このプレートは昨年5月に骨折した際に入れたもので、患部を固定する目的で装着されていた。1年の経過を経て除去が行われ、秋季練習では別メニューでの調整を進めてきた。

リハビリの進捗状況については、坂本選手自ら手応えを感じているようだ。可動域が広がり、全快に近づいている状態であると報告している。この順調な回復ペースにより、来季のキャンプや開幕戦に向けて身体面での不安は大幅に軽減された。完全なコンディションでプレーに臨める環境が整いつつある。

新監督体制下での1番打者への意気込み

来季の開幕戦は、新監督に就任した松井秀喜氏が指揮を執る巨人軍との対戦となる。坂本選手は、その重要な開幕戦でリードオフマン（1番打者）としてスタメン入りを視野に入れている。1番打者としての役割には、自らやりがいを感じており、自身のスタイルに合っていると確信している。

坂本選手は、1番打者としての自負と責任を十分に理解している。打席での出塁や、チームに勢いをもたらす役割を担うことに大きな価値を見出している。来季もその役割を全うし、チームの勝利に貢献することで、ファンやチームメイトからの信頼をさらに深めたいという強い意欲を示している。