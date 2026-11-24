巨人の坂本勇人が引退する元同僚の阳岱鋼に対し、インスタグラムで21年にわたる親交を振り返る熱いメッセージを送りました。ファンフェスタでの再会とSNSでの反応を詳しく伝えます。

読売巨人軍 の 坂本勇人 内野手が、今季限りで現役を引退する元チームメイトの 阳岱鋼 選手に対し、深い情愛と感謝を込めたメッセージを発信したことが大きな反響を呼んでいます。坂本選手は、自身の公式インスタグラムアカウントを更新し、21年にわたる親交を振り返りながら、阳選手とその家族への暖かいエールを送りました。

ファンフェスタでの再会与えられた特別な瞬間

この出来事の舞台となったのは、23日に東京ドームで開催された「ジャイアンツ・ファンフェスタ2026 Presente by Fanatics」です。メインイベントで行われた野球対決では、坂本勇人選手が率いる「チーム6」と、田中将大投手が率いる「チーム11」が激突しました。試合中に登場した阳岱鋼選手は、スタンドから大きな声援と盛り上がりを受けました。

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試合終了後、坂本選手は阳選手に対し花束を贈呈し、長時間のハグで労いの気持ちを表しました。この瞬間は、両選手がともに巨人軍で戦った長い歴史と、チーム内での確かな絆を視覚的に示すものとなりました。多くの観客が、ベテラン選手同士の温かい交流に見入りました。

21年の親交を振り返る坂本選手の特設投稿

坂本選手は試合後、インスタグラムに新規投稿を行いました。その画像には、ベンチで阳選手を迎える際、満面の笑みを浮かべている姿が収められていました。この笑顔は、プロの世界で長く戦ってきた仲間への純粋な喜びと、再会できたことの安堵を象徴していると言えましょう。

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投稿されたメッセージには、「だいさん21年間お疲れ様でした。色々な思い出がいっぱいありますね」という、数字を伴う具体的な期間の感謝が記されていました。21年間という長い歳月を通じて、両選手はいかに多くの勝利や試練を共に乗り越えてきたかが読み取れます。坂本選手は、単なるチームメイトを超えた存在として阳選手を捉えていることが伝わってきます。

さらに、坂本選手は阳選手の家族へのエールも忘れませんでした。「だいさんの奥さんにも台湾でお世話になって友達になったりね」と、私的な交流にも言及しています。台湾での滞在時や交流を通じて育まれた関係性は、プロスポーツ選手の境界線を超えた人間味あふれるエピソードとして注目を集めています。「会ったらいつもトモダチ～って声かけてくれる素敵な奥さんです」と称賛し、家族との絆の深さをアピールしました。

SNS上でのファンからの熱い反応と今後の展望

坂本選手の投稿は、ソーシャルメディア上で瞬く間に拡散され、多くのファンから共感と涙を誘う反応が寄せられています。「なんか泣けた。ほんとに慕ってるんすね。あんな笑顔見せるんだ」といった声があり、坂本選手が阳選手に対して持つ特別な感情の実態が、一般ファンにも深く伝わりました。他のユーザーからは「あっちぃ～ハグ」「再会涙」「懐かしいね」といった、懐かしさと感動を込めたコメントが並びました。

また、選手生活の終焉に向けた応援の声も多数確認できます。「将来、坂本監督になったらコーチで阳岱鋼呼んで欲しい」という投稿は、両選手のコンビネーションが今もファンにとって魅力的なものであり、今後の巨人軍の将来構想においてもその関係性に期待が集まっていることを示しています。この投稿は、現役引退という寂しさを乗り越え、新たな関係性の始まりを祝うものとしても捉えられています。

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阳岱鋼選手は、今季限りでの現役引退という重要な局面を迎えています。そんな中での再会と、チームのレジェンドとも呼べる坂本選手からの熱いメッセージは、彼のキャリアの区切りを意味深いものにするでしょう。ファンフェスタでの活躍や、SNSを通じた交流は、巨人軍の歴史における一つの章を締めるものとして、多くの人々の記憶に残ることでしょう。