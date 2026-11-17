巨人・藤井健翔内野手が2025年ドラフト6位指名から初の契約更改に臨み、年俸が10万円減の530万円で合意。腰の故障に苦しんだ1年を反省し、松井秀喜監督の期待に応える本格始動へ。

読売巨人軍の 藤井健翔 内野手が、2025年1月17日に都内で行われた初めての 契約更改 交渉に臨んだ。この日、藤井選手は支配下登録選手としての自覚を明確にし、年俸を10万円減額して530万円でのサイン契約を交わした。ドラフト6位指名から1年でこの数字は、新人球员が直面する厳しい現実と、チームからの期待の重さを示すものとなった。

藤井健翔内野手が減額受け入れの理由

プロ1年目の今季、藤井選手は腰の故障に悩まされ、2軍で30試合の出場にとどまり、打率2割2分2厘、本塁打1本という結果に終わった。減額での更改については、水野雄仁編成部長から「支配下なので1軍に行かないと年俸は上がらない」と指摘されたことを真摯に受け止めていると語った。故障のためうまくいかなかった状況の中、現実に向き合い、来季の飛躍への布石を打った形だ。

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この減額は、藤井選手自身の努力不足というよりは、プロ野球という過酷な環境における「結果に対する厳格な査定」の結果と言える。水野部長の指摘は、支配下選手としてトップチームで戦うことの責任を強調するものであり、藤井選手はその意味を十分理解した上で署名を行った。このプロセスは、新人選手がプロの厳しさを学び、成長するための重要な通過点でもある。

松井秀喜監督からの指導とポテンシャル評価

松井秀喜監督から、藤井選手のポテンシャルの高さは絶賛されている。春季キャンプでは臨時コーチとして指導に当たった松井監督は、秋季キャンプでも直接指導を行うなど、藤井選手の育成に大きな関心を示してきた。松井監督は藤井選手の体を高く評価し、「振り続けられる強い体があるのはいいことだ」と指摘した。この評価は、藤井選手が長打力を持つ大砲候補として期待されていることを示している。

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松井監督の指導は、単なる技術指導に留まらない。藤井選手にとって、名将からの直接の言葉は大きな励みとなり、自信につながっている。特に、体をほめていただいたことは、故障からの回復と再構築に対する勇気を与えた。藤井選手は、この評価を基に、来季に向けてさらなるパワーアップを誓った。松井監督の言葉は、藤井選手の将来への展望を広げるものであり、チーム内での立場を確固たるものにする役割を果たしている。

秋季キャンプでのウエイトトレーニングと体作りの目標

藤井選手は、秋季キャンプでトレーナー陣の指導のもと、ウエイトトレーニングを開始した。これは、腰の故障を防ぎ、長年戦い抜くための体づくりを目的としている。藤井選手は「もっともっと毎日積み重ねて、自分の体を120％扱いきれるようにと思います」と述べ、継続的な努力の重要性を強調した。このトレーニングは、藤井選手の身体能力を最大限に引き出すための基盤となる。

体格面では、身長181センチに対し現在の体重は106.7キロを記録している。藤井選手は、2〜3キロ減量し、体脂肪率を19％から15％程度に下げることを目標としている。ここで重要なのは、筋肉量を維持しながら体脂肪を落とすことであり、これにより1軍の中で動きやすい身体を作れると期待している。この体づくりは、来季の1軍定着と、水野部長が指摘した年俸アップへの近道となる。

藤井選手の来季への意気込みは、単なる回復以上のものを求めている。松井監督の評価を受け、故障を乗り越えた強靭な身体で、2軍での30試合出場という経験を活かし、1軍での活躍を誓った。この契約更改は、藤井選手にとって新たなスタートラインであり、巨人軍の将来を担う選手の誕生を予感させるものとなった。