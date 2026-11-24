巨人軍のリチャードが来季の目標として長嶋茂雄賞を掲げ、400万円減の年俸2200万円で契約更改した。故障明けの彼が理想とするプレーと松井監督への思いを語る。

読売ジャイアンツの外国人打者 リチャード は、都内の球団事務所で行われた契約更改交渉において、来季の目標として新設された「 長嶋茂雄賞 」の受賞を公言した。彼は400万円の減額となる年俸2200万円でサインし、ファンの心を掴むようなプレーの実現に向けて意気込みを強めた。

長嶋茂雄賞の獲得を目指し全力で戦う

リチャードは、来季の目標を「長嶋茂雄賞」と明確に打ち出した。今季、この新設賞の初受賞者には3冠王に輝いた阪神タイガースの佐藤輝選手が選ばれている。リチャードは「巨人からとみんな思っていると思う」と語りつつ、一年間全力でプレーをしたからこそ見えてくる価値ある賞であることを認識している。

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彼は「おこがましいけれど」と前置きしつつ、印象に残るようなプレーや成績を残すことを誓った。ファンを魅了するプレーが選考基準となる同賞を目標に定めることにより、チームにおける自分の存在意義と役割を再確認している。右打ちのロマン砲としての自覚を持ち、観客を喜ばせる選手像を明確に示した。

故障からの復帰と松井監督への使命感

今季のリチャードは度重なる故障に苦しめられ、14試合の出場で打率.176、3本塁打という結果に終わった。30日には下半身の手術を受ける予定であり、来年3月の復帰を目指す現状だ。しかし、その逆境の中でも目標は揺るがず、理想とする選手像を掲げている。

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彼はこの日、主砲であり長嶋茂雄氏と同じ右打ちの選手として、「ホームラン打ってスキップしようとは思っていない」と語った。ただし、「相手チームも応援したくなるような選手になりたい」という理想を口にし、スポーツマンシップとエンターテインメント性の両立を目指すと述べた。

また、ミスターこと長嶋茂雄氏の愛弟子である松井秀喜監督の下でプレーすることへの強い使命感も示した。リチャードは「胴上げの輪に僕がいないと大きすぎて上がらないと思う」と冗談交じりに自身の重要性を指摘し、結果を残して胴上げの輪に加わることを約束した。

「長嶋賞を獲るなら松井監督の下で獲るべきだな」という独自の使命感を抱くリチャードは、来季の開幕戦でその決意を胸に闘う。監督の信頼に応え、チームの勝利に貢献しながら個人賞も狙う二刀流の攻めが期待される。

松本のGG賞連覇と戸郷の最多勝目標

チームメイトの松本晃太選手も、2年連続のゴールデングラブ賞獲得を目指している。33歳となった松本は今季、初受賞を果たし、この日は母校である埼玉県の川口青木北小学校を訪問して児童らと交流を深めた。小学生時代の彼はソフトボール投げで校庭のネットを直撃する測定不能の大遠投を記録し、推定60メートル以上の身体能力を誇っていた。

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松本は今オフ、肩の衰えを感じていることを自覚し、投球練習やマシンピラティスでかつての強肩を取り戻す計画を立てている。「少しでも肩が強くなれば補殺も増える」と確信しており、FA加入初年度からの2年連続受賞という球団史上初の快挙に挑む。

一方、投手陣では戸郷翔征選手が4000万円減となる年俸2億円で更改し、最多勝を目標に掲げた。今季は不振や左太腿裏肉離れにより開幕を2軍で迎え、5勝に終わった。「先発として"負けないピッチャー"が一番。たくさん貯金をつくりたい」と、再来季への布石を打った。

船迫の賞金突破とご褒美プラン

3年連続で50試合以上登板し、新設された「HIKESHI賞」を受賞した船迫大雅選手は、3000万円増の年俸1億2000万円で契約更改した。彼の年俸2億円突破に対するご褒美として、好きな外食チェーン店での食事を楽しみたいという素朴な願いが明かされた。

船迫は「サイゼリヤとすき家が好き。太らない程度に食べたい」と笑顔で語った。大台到達の喜びを食事という形で満たすという、プレイヤーならではのリラックスした姿勢が見て取れる。来季も先発陣の要として期待される。