巨人・橋上監督代行「やっている感じは、違いは感じないですけどね」

巨人は交流戦で2ゲーム差の4位につけ、12年ぶり3度目の優勝を狙う位置につけました。監督代行の橋上秀樹はセ・リーグの状況を思案し、パ・リーグの打者と投手の特徴を分析しました。

巨人は現在、2ゲーム差の4位につけ、12年ぶり3度目の優勝を狙える位置につける。 移動日となった8日、 橋上秀樹 監督代行（60）は「やっている感じは、違いは感じないですけどね」とセ・リーグ劣勢の状況を思案した。

例えば、外野を前に守らせることができた。

「セ・リーグの打者は頭を越えられるのは外国人とクリーンアップ。 パ・リーグと比べて何歩か前に守る。 そこに怖さがなかった」。 長打がないと見切れれば、バッテリーのも大胆に攻めることができたという。

強打者そろいのパ・リーグ。

「DHがある、ないというのがある。 パ・リーグの方がパワー系の投手が多いので、そうなったら打者も対策しないといけないとなると、スイングスピードがないと太刀打ちできないので、お互いに上がっていく」と見立てた。 セ・リーグの投手の印象は「どちらかというと変化球や対応力」。 そのかみ合わせで「うまさよりパワーが上回った」結果、交流戦の「パ優勢」の一因ではと説く。

同監督自身は楽天を退団後、12～14年は巨人で1軍戦略コーチなどを歴任した。 巨人の交流戦過去2度の優勝は12年（17勝7敗）、14年（16勝8敗）で、在籍時に重なる。9日からは古巣・楽天との3連戦。 今度は監督代行という立場で、パワーにまさる3度目の優勝を手にできるか





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巨人 橋上秀樹 交流戦 優勝 パ・リーグ

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