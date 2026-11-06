巨人・平山功太が1250万円で契約更改 由伸HCを意識し1番定着へ

読売巨人軍の平山功太内野手が来季年俸1250万円で契約更改。高橋由伸ヘッドコーチのような1番バッター像を掲げ、体重増加と健康維持でレギュラー奪取へ意気込む。

読売巨人軍 の 平山功太 内野手（22）が、都内の球団事務所で行われた 契約更改 交渉で、来季の推定年俸を現在の前年比約3倍増となる1250万円で合意した。これは今季の420万円からの大幅アップとなり、球団内での評価上昇を示す結果となった。

由伸HCのような1番バッター像を目標

平山功太内野手は、理想的な1番打者のモデルとして高橋由伸ヘッドコーチ（51）の名前を挙げた。高橋HCは07年当時、横浜（現DeNA）との開幕戦で初球先頭打者本塁打を放つなど、強力な得点力を見せつけた。そのシーズンにはリーグ2位タイとなる35本塁打を記録し、強打の1番として打線をけん引する存在だった。

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平山は、自らが「長打力もありつつ、足もある選手」として先頭打者を務めるイメージを語った。走力でも二塁を盗むことができ、長打でも二塁へ到達できるような選手像を描き、初回から得点圏を作り出してチームの勢いをつけることを目指すと宣言した。

支配下登録後の課題克服と来季の抱負

育成選手として3年目を迎えた平山は、オープン戦で2試合連続本塁打を放つなど期待の星として注目されていた。そして4月には念願の支配下登録を果たしたが、その後の活躍には波折もあった。5月には左太ももの裏側肉離れにより戦線離脱を余儀なくされ、シーズンに影響を及ぼした。

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8月に1軍に復帰したものの、レギュラー定着までは至らなかった。しかし今季を通じて1番打者として存在感を示す場面も多く見られた。来季に向けては「1番バッターを全試合打てるようになり、レギュラー奪取を目指す」と強い決意を表明した。

体重増加と健康管理で基礎体力を強化

平山功太内野手は、9日にオーストラリアのウィンターリーグへの参加に向けて日本を出発する。海外遠征では、けがをしない体作りと食生活の見直しをテーマの一つに設定している。特に増量は重要課題であり、現在の体重86キロから、春のキャンプインまでには92キロを目指して筋肉量を増やす計画だ。

1年間戦い抜くための体力作りに集中し、来季はチームの先頭を切ってフルシーズンを走り抜く覚悟を示した。推定年俸1250万円の契約を機に、巨人軍の新しい1番としての実現へ向けて着実にステップアップしていく。