巨人リチャード内野手が28日までに、来月10日放送のフジテレビ番組収録に参加し、松井新監督の下での4番打者への意欲を明かした。約25分の極秘指導を受けた成果と、第62代4番打者への熱い思いが語られた。

読売ジャイアンツのリチャード内野手（27）が、来月10日にフジテレビ系で放送予定の特別番組『 プロ野球珍プレー好プレー大賞2026 』～祝ゴジラ松井監督誕生！居眠りしてたらヤバイよ！ヤバイよ！SP～の収録に参加した。リチャードは番組内で、新体制となる松井秀喜新監督の下で第62代 4番打者 を目指す決意を力強く語った。この番組には、同じく巨人の 竹丸和幸 、ヤクルトの 山野太一 、そして 増田珠 も出演し、ゴジラ松井監督の誕生を祝う企画が展開される。リチャードは「居眠りしてたらヤバイよ」という番組キャッチフレーズに合わせて、緊張感を持ってシーズンに臨む姿勢を示している。

第62代4番打者への想いと指導

リチャードは番組収録の中で、4番打者としての自覚と期待について率直な意見を述べた。「4番っていう数字も、好きですし打ちたいと思いますけど、4番が全てじゃない」と述べつつ、どっしりとしたスタンスでバッターボックスに立つことの重要性を強調した。第98代4番打者としての役割を全うするため、どこにいても4番らしく振る舞うことを目標としている。この想いは、子どもの頃からヤンキースファンの父の影響を受け、テレビで松井監督のプレーを見て育った経験にも裏打ちされている。打てない日であっても「背中でチームを引っ張れるような存在」になることを理想として描き、かつて画面越しに見たスターの元で、巨人の中心選手へと駆け上がる決意を固めている。

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極秘指導と監督の評価

この秋から巨人の新監督に就任した松井秀喜氏は、日米通算507発のホームラン記録を持つ名打者である。秋季キャンプ期間中、松井監督はリチャードとともにベンチ裏へと向かい、約25分にわたる極秘指導を行った。この指導の目的は、リチャードが持つ身体的アドバンテージを活かすことにあった。松井監督はリチャードについて「いいところは一目瞭然」と高く評価し、体重120キロという恵まれた体格に注目した。この極秘セッションは、チームの秘密兵器開発ともいえるものであり、リチャードが新監督の方針を理解し、自身のプレースタイルを構築する上で重要な機会となった。指導の深さは、リチャードが第62代4番打者候補として浮上した要因の一つである。

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出演選手と番組の構成

『プロ野球珍プレー好プレー大賞2026』SPには、巨人のリチャードと竹丸和幸、ヤクルトの山野太一、そして増田珠の4選手が出演する。番組は、松井新監督の誕生を祝うとともに、現役選手たちの本音や、シーズンに向けた抱負を伝える場となっている。リチャードは左上、竹丸和幸は右上、山野太一は左下、増田珠は右下という配置で番組提供画像に登場している。これらの選手たちは、それぞれのチームで中心打者または有望株として注目されており、彼らの発言はファンやメディアから大きな関心を集めている。特に、ゴジラ松井監督体制下での巨人の offensive line がどう再編されるかは、野球ファンの間で大きな話題となっている。収録現場での雰囲気は緊張感に満ちており、選手たちは番組の進行役や視聴者に対して、率直な心情を吐露している。

シーズンに向けた次のステップ

リチャードと松井監督の連携は、今シーズン限りで現役を引退する予定の松井監督にとっても、重要な遺産となる可能性がある。約25分の極秘指導によって共有された技術や戦術は、春季キャンプ以降、チーム全体に波及していく見込みである。リチャードは、体重120キロのパワーを如何に効率よく攻撃に転換するかが課題であり、松井監督のアドバイスを受けて具体的なスイング修正を進めている。第62代4番打者としての初打席は、巨人ファンにとって注目すべきイベントとなるだろう。番組『プロ野球珍プレー好プレー大賞2026』の放送日は10日で、そこで明らかになるリチャードの現状と覚悟が、そのままシーズン開幕への布石となる。松井新監督が掲げる「どっしりした」野球の実現には、リチャードのような大型野手の成長が不可欠であり、その鍵を握るのがこの極秘指導の成果であると指摘されている。