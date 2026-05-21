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巨人の首位をツバメ軍団に奪い、８連勝はなかった

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巨人の首位をツバメ軍団に奪い、８連勝はなかった
巨人ツバメ軍団首位
📆5/21/2026 8:09 PM
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巨人は首位のツバメ軍団に屈し、快進撃のバトンをつなげなかった。接戦を落とし連勝は７でストップ。２０２１年以来５年ぶり、阿部政権下では初の８連勝はならなかった。

巨人は首位の ツバメ軍団 に屈し、 快進撃 バトン をつなげなかった。 接戦を落とし連勝は７でストップ。２０２１年以来５年ぶり、 阿部政権 下では初の ８連勝 はならなかった。 先発した 田中将大 が４回を４安打３失点で降板。

"相手にうまく打たれた"と厳しい表情を浮かべて言葉を絞り出した。 "もう一番は初回です"と猛省した右腕。 立ち上がりが不安定だった。 先頭から連打を浴びて無死二、三塁のピンチを招き、三ゴロで先制点を献上するなどいきなり２失点。

二回にも３失点目を許す。

"リズムに乗る前に相手にうまいことやられてしまった". 五回の攻撃で代打を送られて降板。 並んでいた黒田博樹を超え、日本投手の歴代単独２位となる日米通算２０４勝目もお預けとなった。 阿部慎之助監督は、田中将について"きょうは、ストレートに威力がなかった"としつつ"悪いなりに何とか、しのいでくれた"と評価。

五回以降のリリーフ陣は無失点で"他の後のピッチャーが、みんな頑張ってくれた"と褒めた。 ナインは白星を目指して奮闘した。

"明日につなげます！ "と指揮官。２２日から阪神との３連戦（東京ド）。１・５ゲーム差で追う２位の宿敵との対決で再び勢いに乗りたい。 交流戦前最後のカード。 一戦必勝で挑み、白星をつかみ取る構えだ

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