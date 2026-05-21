巨人の首位をツバメ軍団に奪い、８連勝はなかった

巨人は首位のツバメ軍団に屈し、快進撃のバトンをつなげなかった。接戦を落とし連勝は７でストップ。２０２１年以来５年ぶり、阿部政権下では初の８連勝はならなかった。

巨人は首位の ツバメ軍団 に屈し、 快進撃 の バトン をつなげなかった。 接戦を落とし連勝は７でストップ。２０２１年以来５年ぶり、 阿部政権 下では初の ８連勝 はならなかった。 先発した 田中将大 が４回を４安打３失点で降板。

"相手にうまく打たれた"と厳しい表情を浮かべて言葉を絞り出した。 "もう一番は初回です"と猛省した右腕。 立ち上がりが不安定だった。 先頭から連打を浴びて無死二、三塁のピンチを招き、三ゴロで先制点を献上するなどいきなり２失点。

二回にも３失点目を許す。

"リズムに乗る前に相手にうまいことやられてしまった". 五回の攻撃で代打を送られて降板。 並んでいた黒田博樹を超え、日本投手の歴代単独２位となる日米通算２０４勝目もお預けとなった。 阿部慎之助監督は、田中将について"きょうは、ストレートに威力がなかった"としつつ"悪いなりに何とか、しのいでくれた"と評価。

五回以降のリリーフ陣は無失点で"他の後のピッチャーが、みんな頑張ってくれた"と褒めた。 ナインは白星を目指して奮闘した。

"明日につなげます！ "と指揮官。２２日から阪神との３連戦（東京ド）。１・５ゲーム差で追う２位の宿敵との対決で再び勢いに乗りたい。 交流戦前最後のカード。 一戦必勝で挑み、白星をつかみ取る構えだ





Daily_Online / 🏆 15. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

巨人 ツバメ軍団 首位 快進撃 バトン 連勝 ８連勝 阿部政権 田中将大 黒田博樹 日本投手 白星

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

スポーツビジネスの明日を切り開く企業が集結 Googleの視覚障害ランナー支援プロジェクトが大賞に (1/3)2022年3月15日、東京ミッドタウン『BASE Q』にて「INNOVATION LEAGUE 2021 DEMO DAY（イノベーションリーグ 2021 デモデイ）」が開催された。

Read more »

コロナ禍で急増する「女性の貧困」8つの支援制度をすべて紹介 - トピックス｜Infoseekニュース行政を頼り安心して生活できる環境を総務省が行った「労働力調査（基本集計）2021年（令和３年）」によると、2021【トピックス】

Read more »

隈研吾が手がけた、デンマークのアンデルセン博物館が一般公開｜Pen Onlineデンマークを代表する童話作家、ハンス・クリスチャン・アンデルセンをテーマにした新しい博物館が、同国中部にあるオーデンセで、2021 年12 月に完成した。2021 年6 月に限定的に開館されていた隈研...

Read more »

B.LEAGUE 2021-22シーズンを制した宇都宮ブレックス主催「宇都宮ブレックス 2021-22 優勝感謝オークション」を、モバオクにて開催株式会社モバオクのプレスリリース（2022年6月8日 13時15分）B.LEAGUE 2021-22シーズンを制した宇都宮ブレックス主催[宇都宮ブレックス 2021-22 優勝感謝オークション]を、モバオクにて開催

Read more »

日本を圧倒する｢韓国コンテンツ｣不動の人気の訳 | 読書いま、韓国のコンテンツは、YoutubeやNetflixといったグローバルなプラットフォームを主戦場に、世界中から注目を集めています。BTSのグラミー賞ノミネート（2021、2022）や、「イカゲーム」のヒット（2021）など…

Read more »

日本を圧倒する｢韓国コンテンツ｣不動の人気の訳 | 読書誰もが世界中にコンテンツを届けられるようになった今、時代の変化をうまく捉えて、世界的なヒットを次々と生んでいるのが韓国です。新刊『コンテンツ・ボーダーレス』では、韓国コンテンツの事例を中心に、世界へコンテンツを届ける方法について解説します（第1回）。

Read more »