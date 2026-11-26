巨人がドラフト１位で指名した横浜高・織田翔希投手（１８）との入団交渉に臨むため、２６日、同校グラウンドを訪問した。織田が巨人関係者４人を出迎えた。指名後、本人と初めて顔を合わせる機会となる予定で、球団側は入団を求める熱意を伝える。 初交渉に...

巨人がドラフト１位で指名した横浜高・織田翔希投手（１８）との入団交渉に臨むため、２６日、同校グラウンドを訪問した。 織田が巨人関係者４人を出迎えた。 指名後、本人と初めて顔を合わせる機会となる予定で、球団側は入団を求める熱意を伝える。

初交渉に向け、この日はテレビカメラ８台、約５０人の報道陣が大集結した。 メジャー挑戦を表明している高校球界屈指の逸材を巡る動きに注目が集まり、周辺では近隣住民も「何があるの？ 」と足を止めるなど、異例の注目度となった。 巨人は１０日に同校を訪れ、村田浩明監督ら学校関係者に指名あいさつを行ったが、本人とは対面できず。

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今回は指名後初めて織田本人と顔を合わせる機会となる見込み。 米大リーグ球団との面談を終えた１８歳に対し、球団の育成方針を説明し、入団を求める熱意を直接伝えていく。 水野雄仁編成本部長は１０日の指名あいさつ後、「ちゃんとした育成プランを作って、安心して日本球界、ジャイアンツに入って、世界一を目指す投手の下準備として選んでくれたら」と語っていた。 織田の夢を尊重しながら、日本球界を経て世界へ羽ばたく道も提示する構え。 巨人の思いが１８歳の心に届くか、初対面の行方に注目が集まる。