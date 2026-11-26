読売巨人軍は26日、ドラフト1位で指名した横浜高校・織田翔希投手と初面談を行った。榑松スカウトディレクターは育成プランを説明し、背番号55を提示した。

読売巨人軍 は26日、ドラフト会議で1位指名した 横浜高校 の 織田翔希 投手（18）と、初めて直接的な面談を行った。同校グラウンドにて、 榑松スカウト ディレクターら関係者4人が訪問し、約1時間半にわたって対話を重ねた。この面談を通じて、巨人軍側は織田投手に対する具体的な育成ビジョンを示し、背番号「55」の提示も行なった。

沢村賞サイヤング目標の育成プラン提示

面談を終えた榑松スカウトディレクターは、巨人軍が織田翔希投手に提示した目標の水準の高さを明かした。彼によると、チームは沢村賞とサイ・ヤング賞を同時に獲得できるピッチャーへと育て上げるための具体的な育成プランを提示したという。これは、単なるプロ入りを祝う挨拶だけでなく、将来の日本を代表するエース候補としての長期的な展望を共有する意図的な行動であった。

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前回の指名あいさつと欠席理由の経緯

今回の直接面談に至る背景には、今月10日の水野雄仁編成本部長（61）らによる指名あいさつの経緯がある。当時、織田翔希投手は同席せず、代わりに村田浩明監督（40）が対応した。村田監督は、織田投手本人が欠席した理由について、高校生が直接的な契約話や挨拶を受けると頭の中が混乱してしまうため、本人が冷静に決断できる状況を作りたいという配慮だと説明した。水野編成本部長も、機会があれば直接話を聞いてほしいと願い、育成プランの伝達を求めていた。

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MLB挑戦表明からドラフト強行指名へ

右腕の織田翔希投手は、今夏の甲子園で大会史上最速となる156キロを記録し、大きな注目を集めていた。10月15日には米国プロ野球（MLB）への挑戦を表明していたが、10月22日のドラフト会議で読売巨人軍から強行指名を受けた。その後、11月17日までにドジャースなどMLB12球団との面談に一区切りをつけたものの、11月22日の球団施設見学や23日の新入団選手発表会には姿を見せなかった。

報道陣を集めた初顔合わせと今後の展開

26日の面談は、ドラフト指名後に巨人軍の関係者と織田翔希投手が顔を合わせる初の機会であった。約50人の報道陣がグラウンドに集合し、注目度の高さを裏付けた。今回の面談で提示された育成プランと背番号55というインパクトのある数字を受け、織田投手自身が今後どのように判断を下していくかが、次なる焦点となる。巨人軍側は、この面談をきっかけに、高校生ピッチャーとしての成長プロセスを尊重しつつ、プロ志望の意思決定を支援していく方針だ。