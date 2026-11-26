プロ野球巨人が26日、ドラフト会議で1位指名した横浜高・織田翔希投手（18）と横浜市の同校グラウンドで初の入団交渉に臨んだ。米ニューヨークに滞在している松井秀…

プロ野球巨人が26日、ドラフト会議で1位指名した横浜高・織田翔希投手（18）と横浜市の同校グラウンドで初の入団交渉に臨んだ。 米ニューヨークに滞在している松井秀喜監督は不在だったが、米球界入りを表明している同投手に松井監督が現役時代に付けた背番号55を提示して、最大限の熱意をアピールした。

この話題にプロ野球ファンは注目。 SNSのＸには大量の書き込みが寄せられた。 ・リンスカムみたいでカッコいいけどそこは普通に18番でええやろwww ・織田君に55番提示はナイスアイデア 流石に18は我らが漢、菅野智之のために残しておかないとね。 ・55番は重すぎるでしょう。

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そして早すぎる感じがします。 ・55番自体はもう終わった。 いまは17だ 背番号55は、MLBでは往年のドジャースのエース、ハーシュハイザーやジャイアンツのリンスカムなどが思い浮かぶが、日本では松井監督をはじめとした野手のイメージが強い。 それだけに「 織田が松井の大ファンだったら嬉しいだろうけどピッチャーで55番を提示されても反応に困るやろ」 といった指摘も。