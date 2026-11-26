巨人がドラフト１位で指名した織田翔希投手（１８）＝横浜＝と２６日、同校グラウンドで初対面の上で初交渉。全９０ページに及ぶ育成プラン「世界最高投手への挑戦」をプレゼンするだけでなく、松井秀喜監督（５２）の「ぜひ」という意向で背番号「５５」も提...

巨人が織田に「５５」提示 松井監督の意向 ドラ１指名後初対面で「沢村賞＆サイ・ヤング賞」プラン提示巨人がドラフト１位で指名した織田翔希投手（１８）＝横浜＝と２６日、同校グラウンドで初対面の上で初交渉。

全９０ページに及ぶ育成プラン「世界最高投手への挑戦」をプレゼンするだけでなく、松井秀喜監督（５２）の「ぜひ」という意向で背番号「５５」も提案した。 目指す頂は、前人未到の領域でもある。 資料には「沢村賞＆サイ・ヤング賞 初のダブル獲得に向けて」と色を変えて記した。 榑松スカウトディレクターは「世界一の投手というところで両方とった投手はいない。

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織田投手にはそこをぜひ目指していただきたい」と願い、球団の歴史や伝統、施設面に加えて「織田投手に特化したもの」と特別プランを持参した。 また「織田投手が世界一の投手を目指す挑戦にジャイアンツも一緒に挑戦させてほしいという思いを伝えさせてもらった」と説明。 将来的なメジャー挑戦の意思を尊重し、まずは巨人のエース、日本のエースとなる道しるべを提示。１時間半での面談では織田からの質問もあったといい、巨人は夢実現へ一緒に歩いていく姿勢を打ち出した。