巨人、セ・リーグ首位に君天下 すしレースでファンと祝う

巨人が交流戦を制しセ・リーグ首位にsnap。東京ドームで開催された12日ぶりのすしレースは、イベント「TOKYO GIANTS GIRLS DAY」と連動し、ファン参加型のエンターテインメントとして大盛況であった。

巨人軍は交流戦を終え、セ・リーグで首位となった。 結果を祝うべく、本拠地 東京ドーム に帰還し、12日ぶりに開催された すしレース は、特別イベント「TOKYO GIANTS GIRLS DAY」に合わせて行われた。

レース前には9貫を紹介し、来場者のゴリエが熱烈なエールを送った。 号砲が鳴ると、横一線のスタートラインに立つ貫たちは徐々にスピードを上げ、4貫のイカが先頭へ抜け出した。 イカ、エビ、かんぴょうが先頭争いを繰り広げる中でマグロは順位を下げ、脱落した。 中盤以降、さらに加速して接戦を制し、トップでゴールしたのはイカである。

本シーズンの5勝目を達成した。2着にエビ、3着にかんぴょうが入線した。 すしレースは、4回表終了時にイニング間イベントとして行われるもので、アメリカのホットドッグレースに似た形式でファン参加型のアクティベーションになっている。 出場者は「江戸前スーシーズ」に扮し、競走を楽しむ。 メンバーはマグロ、コハダ、タマゴ、エビ、アナゴの5貫に加え、今シーズンから新メンバーとしてイカ、ウニ、芽ネギ、かんぴょうの計9貫が出場する。

参加対象は公式ファンクラブ「CLUB GIANTS KIDS MEMBER」で、当日の開場から1回裏終了まで応募を受け付け、東京ドーム内ファンクラブブースで抽選により決定する。 今シーズンからはオフィシャルプレミアムスポンサー「DAZN」によって提供される「DAZN presents すしレース」として開催される。 DAZNを利用中の方や新規加入者の中から、毎試合抽選で1名（13歳未満）に、その日のペア観戦チケットとすしレースへの参加券がプレゼントされる。

これは巨人軍が勢いを保つための取り組みの一環として実施されており、チームとファンの絆を深める目的も込め{Copy}





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