高校生活の半分が過ぎて、進路を考え始める頃、美大を目指すデザイナーになるため朝倉光一は、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。グラフィティは左ききの女子高生・山岸エレンが描いたものだった。二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始める。

高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。 デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、ある日、美術館の壁に殴り描きされた グラフィティ に衝撃を受ける。 描いたのは、ある出来事をきっかけに才能を封じ込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。

いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが――。

いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが――。

作品名左ききのエレン放送形態TVアニメスケジュール2026年4月7日（火）～テレ東系列にて【1週間限定先行上映】2026年3月27日（金）キャスト朝倉光一：千葉翔也山岸エレン：内山夕実加藤さゆり：石川由依岸あかり：関根明良神谷雄介：興津和幸三橋由利奈：天海由梨奈柳一：遊佐浩二流川俊：新垣樽助朱音優子：結川あさき佐久間威風：松田健一郎スタッフ原作：かっぴー「左ききのエレン」監督：鈴木利正シリーズ構成：岸本卓アニメーションキャラクター原案：後藤隆幸キャラクターデザイン/総作画監督：福地祐香 玉井あかね色彩設計：関本美津子美術監督：佐藤豪志美術設定：小幡和寛撮影監督：有村駿編集：増永純一音響監督：明田川仁音楽：パソコン音楽クラブアニメーション制作：シグナル・エムディ Produc





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