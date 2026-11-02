工藤公康監督が中日で秋季キャンプ本格始動、徹底した技術指導で改革の第一歩

工藤公康新監督が就任18日目の10月2日、高知・春野で秋季キャンプを開始。10月15日の就任会見から続く中、初日から野手・投手に厳格な技術指導を徹底し、中日ドラゴンズの再建へ向け本格始動した。

中日ドラゴンズ の 工藤公康 新監督（63）が、就任会見から18日目となる10月2日に高知・春野 秋季キャンプ で本格始動した。この日から選手たちに対する厳格な技術指導が開始され、球団改革の具体的な動きがグラウンド上で確認された。

工藤監督の初日指導と選手への要求

10月15日に就任会見を行ってからわずか18日という短期間で、工藤公康新監督は初めて中日の練習着を身にまとった。セレモニーにおいて「厳しい練習を行っていくが、この2週間で選手が変わるための時間にしたい」と宣言した通り、初日から高いレベルの要求を突きつけた。青色の練習着姿で現れた工藤監督は、2021年のソフトバンク時代以来、長らくグラウンドで指導者の立場に戻る緊張感を感じつつも、責任の重大さを改めて自覚したと語った。

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野手への細部にわたる技術指導

工藤監督の指導は、野手の基礎技術から徹底して行われた。キャッチボールではボールの軌道や強さをチェックし、投手経験のある岡林選手には「元ピッチャーだろ？」と問いかけ、低く力強いボールを投げるよう指示した。レギュラー格の選手であっても、シートノック時の本塁への返球や中継プレーにおいて「ダメ」と即座に是正し、何度となくやり直しを命じた姿勢は見逃せない。

ホームゲッツーの場面では、遊撃手の新保選手に対し「1点取られたら終わりの場面でそんな緩く投げられるのか？」と厳しく指摘した。また、二塁手の土田選手に対しても本塁への返球を3、4度繰り返し、合格点が出るまで妥協せず指導を続けた。送球が自身に直撃しそうになった際には「やるな、おまえ。嫌いじゃないよ」と笑みを見せたものの、納得のいくプレーができるまで練習を継続させた。

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投手陣への体幹トレーニングとランニング

投手陣に対する指導も工藤流の厳しさが貫かれた。ブルペンでは森博選手や梅野選手ら4名に対して、約20分ずつ付きっきりで細かくチェックを行った。梅野選手は「もうめっちゃわかりやすかったです」と笑顔で応じたほど、明確で実践的な指導内容であった。午後は投手陣に対して3時間にわたる体幹トレーニングを実施し、工藤監督自ら手本を示しながら正しい動きを確認した。

トレーニングの最後は、投手陣に対し400メートルを最大5セットのランニングでフィニッシュさせた。全体練習は午後5時30分に終了したが、多くの選手が暗闇の中にも留まり、ウェートトレーニングやブルペンでの追加練習を自発的に選択した。この徹底した練習量は、選手たちの意識変化の兆候を示している。

キャンプの展開と今後のスケジュール

今回の秋季キャンプは10月16日まで続き、高知と名古屋の2拠点で実施される。10月4日までの第1クールは高知にて指導が行われ、その後は選手一同が名古屋へ戻る見込みだ。帰国後はナゴヤ球場も訪問し、引き続き工藤流の改革をグラウンドで具体化していく予定である。

工藤公康新監督は「自分自身が変われば、気がついた時にその人を抜いている。野球に没頭することも若いうちは大事じゃないかな」と、変化の必要性と集中力の重要性を説いた。細部まで妥協を許さない新指揮官と、必死にその指導に食らいつこうとする若手・中堅選手たち。緊張感と熱気に包まれたこの秋のキャンプから、中日ドラゴンズの新たな変革が動き出した。