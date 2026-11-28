俳優の川﨑麻世（63）が25日、自身のインスタグラムを更新。妻で料理研究家の花音さんと釣りを楽しんだことを報告し、釣った魚を使った手料理の数々を披露した。

俳優の川﨑麻世（63）が25日、自身のインスタグラムを更新。 妻で料理研究家の花音さんと釣りを楽しんだことを報告し、釣った魚を使った手料理の数々を披露した。 川﨑は、舞台の稽古が休みの日に、神奈川・三浦半島にある海上釣り堀「みうら海王」を訪れたことを報告。

シマアジ、マハタ、鰤ヒラ、真鯛を1人7匹ずつ、夫婦で計14匹釣り上げたといい、花音さんが魚をさばいて料理を作ってくれたという。 同日更新したブログでは、釣った魚を使った料理を持ち寄り、近所に住む仲良し夫婦の妻の誕生日を祝ったことも報告。

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「釣った魚で沢山の皆さんが幸せになれるなんて 最高ですね」と喜びをつづった。 さらに、花音さんがさばいた魚で自らすしを握ったほか、鰤ヒラのしゃぶしゃぶも堪能。