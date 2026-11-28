シンガーソングライターの川本真琴が、2週間前に罹患した新型コロナウイルスから回復後も体力が戻らないと明かした。精神面も苦しく、医師からは回復を待つよう指導を受けている。

シンガーソングライターの 川本真琴 が、X（旧Twitter）に投稿し、 新型コロナウイルス への感染とその後の体調不良について明かした。彼女はまず「つらい」という簡潔な言葉で現状を切り出し、続く投稿で感染経緯と現在地を詳しく説明している。1996年にシングル「愛の才能」でメジャーデビューし、97年の初アルバム「 川本真琴 」でミリオンヒットを記録したトップアーティストは、長年にわたり音楽業界で活躍を続けてきた。

川本真琴は「二週間前にコロナになって、治ったけど体力が戻らない」と投稿している。ウイルス感染という急性の疾患は終わったものの、その後に残る後遺症とも取れる症状が、彼女の日常生活や活動に支障をきたしていることが窺える。回復したはずの体調について、本人は明確な期間を「二週間前」と指定しており、症状の長期化への焦りや不安を感じさせる内容となっている。

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後遺症と医師の診断内容

体力回復の遅れに加え、川本真琴は「精神面もきつい」と述べている。ウイルス感染症にかかった後の心身の不調は個人差があるものの、歌手としてパフォーマー活動を行う者にとって、精神的な安定と肉体的な強さは不可欠な要素である。この二重の苦しみは、彼女のキャリア全体にも影響を与える可能性を含んでいる。ただ、彼女はある医療専門家の見解を引用することで、現時点での解決策を示している。川本は「病院の先生に言ったら、しばらくすれば治るとのこと」と書き記しており、専門職からの指導に従い、時間経過を待つという受動的だが確実なアプローチを選択している。

恋愛問題と体調不良の相関

この体調に関する投稿の背景には、川本の私生活における出来事も複雑に絡み合っている。23日未明のX更新で川本は「彼氏がほしい。イケメンの」と投稿し、その約2時間後のポストでは「3年半付き合ってた彼氏と今年の3月に別れて、ブロックされて ずっとがまんしてたけど、別れて2日後に彼女できたって言われて黙ってられる？」と赤裸々に明かした。元パートナーとの別れや、その直後の相手の新たな交際が発覚したことのショックは、心身の回復を妨げるストレス要因となっているかもしれない。

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ネット上では「川本らしさ」満載の投稿に対し、大きな反響が巻き起こっていた。公人である彼女が私的な感情や状況をこれほどまでに openly に共有することは異例であり、ファンだけでなく一般のネットユーザーまでもがその心情に共感或いは議論を交わす状況だ。この投稿の連続は、単なる体調不良の報告を超え、現代のアーティストがデジタルプラットフォーム上で直面するプレッシャーと、それに翻弄される個人の姿を浮き彫りにしている。

過去の体調報告と今後の展望

川本真琴の健康管理に対する取り組みは、今回が初めてではない。今年5月のX更新では、1年ほど体調不良が続いていたが、今春ごろから元気になったことを明かしていた。今回発表されている「二週間前」の感染時期は、この1年間の体調不良の期間とは別の事象であると解釈できる。長期的な不調と、急性のウイルス感染による後遺症が重なり合うことで、彼女の回復プロセスはより複雑になっている可能性がある。歌手としての活動再開や、次のアルバム制作、ライブ活動などは、彼女の体力回復の度合いに大きく依存することになる。