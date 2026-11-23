川崎フロンターレ創設30周年を記念したOB戦で、中村憲剛氏は大久保嘉人氏やジュニーニョ氏とのコンビプレーを披露。中村氏は守備の堅さへの苦闘を明かしつつ、クラブの成功にはファン支援とスタッフの信念が不可欠だったと感謝を述べた。

川崎フロンターレ 創設30周年記念「 OBドリームマッチ 」が行われ、 中村憲剛 氏（46）が現役時代をほうふつさせる華麗なプレーを見せた。 中村氏がJ1得点王経験者の豪華2トップを操った。

現役時代は実現しなかった大久保嘉人氏（44）、ジュニーニョ氏（49）のコンビが競演。 前線へ鋭いパスを供給した。

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「2人とももう走れないんで、背後に。 これは大変だなと思いましたけど、足元でね、やっぱりテクニックもあるし、即興に近かったですけど、アイデアはあるし、まあ青（LEGENDS BLUE）が堅かったね、守備が。 おじさんたちが。 崩すのに手こずりましたね」と続けた。

クラブ創設30周年に思いをはせた。

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「本当に誰か1人でも欠けてたらこうなってないって思うんですよ。 きれいごとじゃなくて、本当に俺はそう思っていて」と強調。

「本当にファン、サポーターの皆さんのおかげだと思っているんで。 続けるのって簡単じゃないし、続くって簡単じゃない。 本当にみんなが、フロンターレがいいクラブ、強いクラブ、魅力あるクラブにしようっていう信念でずっとやってきた結果、今日、そういうことに感謝できる1日だったなって個人的には思います」と力を込めた。