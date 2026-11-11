川崎のホームゲームで逆転敗北　柏との第２戦は１５日

川崎フロンターレはホームで柏レイソルに１―２で逆転負けを喫し、Ｊリーグのカップ戦で準決勝に進出できなかった。小林悠が今季初の先発で得点を挙げた。

川崎フロンターレがホームで柏レイソルに１―２で逆転負けを喫しました。第２戦は１５日に相手のホームで対戦することがわかりました。 小林悠 、今季初先発で得点に貢献 小林悠 が今季初の先発で得点を挙げました。自身の背番号「１１」が並ぶ１１月１１日にワントップで出場し、Ｊ１歴代７位の１４４得点を誇るストライカーは相手のＤＦのマークを外す動きなど、随所にゴールへの嗅覚をのぞかせました。 小林悠 、今季初先発での出場が手応えのあるものだった 小林悠 は「自分の中でも未知だったが、動いてみたらある程度できたので問題はなかった」と手応えを示しました。ベテランらしい技術の高さも披露しましたが、不発に終わったことから「もっとゴール前で相手に脅威を与えるようなプレーをしたかった。悔しさが残る」と反省も示しました。 小林悠 がルヴァン杯に参加することができるのはこの試合だけ 小林悠 にとってルヴァン杯は１５日の次戦が最後です。第２戦で逆転し４強入りを決めれば準決勝で優勝候補チームと対戦することになりますが、小林は引退しておりますので、出場することができません。 小林悠 が後輩への思いを語る 小林は「自分はいなくなるが、タイトルをこの選手たちに取って欲しいという気持ちはあるし、経験して欲しい」と後輩への思いを語りました。その上で「そういう意味でもアウェーで厳しい試合になるが、勝てば次に進める。得失点差もあるが、とにかく勝たないといけない。自分もその力になれるようにしっかり準備したい」と語りました。.

川崎フロンターレがホームで柏レイソルに１―２で逆転負けを喫しました。第２戦は１５日に相手のホームで対戦することがわかりました。

小林悠、今季初先発で得点に貢献

小林悠が今季初の先発で得点を挙げました。自身の背番号「１１」が並ぶ１１月１１日にワントップで出場し、Ｊ１歴代７位の１４４得点を誇るストライカーは相手のＤＦのマークを外す動きなど、随所にゴールへの嗅覚をのぞかせました。

小林悠、今季初先発での出場が手応えのあるものだった

小林悠は「自分の中でも未知だったが、動いてみたらある程度できたので問題はなかった」と手応えを示しました。ベテランらしい技術の高さも披露しましたが、不発に終わったことから「もっとゴール前で相手に脅威を与えるようなプレーをしたかった。悔しさが残る」と反省も示しました。

小林悠がルヴァン杯に参加することができるのはこの試合だけ

小林悠にとってルヴァン杯は１５日の次戦が最後です。第２戦で逆転し４強入りを決めれば準決勝で優勝候補チームと対戦することになりますが、小林は引退しておりますので、出場することができません。

小林悠が後輩への思いを語る

小林は「自分はいなくなるが、タイトルをこの選手たちに取って欲しいという気持ちはあるし、経験して欲しい」と後輩への思いを語りました。その上で「そういう意味でもアウェーで厳しい試合になるが、勝てば次に進める。得失点差もあるが、とにかく勝たないといけない。自分もその力になれるようにしっかり準備したい」と語りました。