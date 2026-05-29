川合俊一会長、佐藤容疑者逮捕に怒り「断じて許せない」 他の選手への誹謗中傷は控えるよう訴え

日本バレーボール協会の川合俊一会長が、麻薬取締法違反で逮捕された男子日本代表・佐藤駿一郎容疑者についてコメント。怒りを表明しつつ、他の選手への誹謗中傷を控えるよう求めた。また、自身の記者会見欠席についても「逃げたわけではない」と説明した。

日本 バレーボール 協会（JVA）の 川合俊一 会長（63）が29日、自身のインスタグラムを更新し、麻薬取締法違反（所持）の疑いで28日に逮捕された男子日本代表の 佐藤駿一郎 容疑者についてコメントを発表した。

川合氏は怒りをあらわにしつつ、他の選手への誹謗中傷を控えるよう呼びかけ、自身が記者会見を欠席した経緯についても説明した。 川合氏は「アスリートとして、その前に一人の大人の人間として、今回のことはあるまじき行為であり断じて許すことはできません。 どれほどたくさんの方々に迷惑が及ぶかという自覚のカケラも無い行動、本当に怒り心頭に発しています」と強い憤りを示した。 その上で、「現段階は警察に身柄を拘束されている刑事事件であり、この者は逮捕される3日前に日本代表合宿に参加しており、協会から語ることができる内容がほぼ無いのが実情です。

報道されてからSNS等で憶測で色々なことが言われていると聞いており、今回はそれはごもっともだと思います。 この選手への怒りはごもっともですが、他の選手に対して憶測で誹謗中傷することはやめてください」と訴えた。 また、28日に行われたJVAの記者会見を欠席したことについては、「逃げた」のではなく、女子代表の記者会見と同様、当初から出席しない予定であったと説明。

「19時から行われる懇親会のみの出席となっていましたので、報道にありました通り病院で検査をしておりました。 逃げることは致しませんし、逃げる必要もないと考えています」と述べた。 川合氏はさらに、「『大麻所持』という衝撃的なニュースがバレー界に於いて報じられたことにより、バレーボールに憧れを抱いている子供たちはもちろんですが、保護者の方、全ての選手や関係者の方、そして応援してくださっているファンの皆様方、クライアントの皆様が大変なショックを受けられたと思っております。

当たり前ではありますが、殆どの選手がアスリート人生をかけて日々努力しているなか、今回のこのような報道により今後全ての選手が色眼鏡で見られてしまうのではないかとの危惧と憤りを感じています。 そのようなことがないよう、どうかよろしくお願いいたします」と懸念を示した。 そして、現在合宿中の他の代表選手への影響について言及。

「今、一番傷付いているのは合宿をしている他の代表選手です。 自覚の無い一人の選手によって、記者発表という華やかな場を突然失ったこと。 練習にも支障をきたすであろう選手、スタッフの気持ちを考えると心が痛くなります。 本来なら国際試合に向けて一番モチベーションを上げていかなければならないこの時期に起きた事件で、なかなか気持ちを切り替えることが難しい選手もいるでしょう。

それでも彼らは臆することなく練習し、国際大会で活躍してくれると思っています」とエールを送った。 川合氏は最後に、「この選手への怒りはごもっともだが、他の選手に対して憶測で誹謗中傷することはやめてほしい」と重ねて呼びかけ、ファンや関係者からの心配の言葉に感謝の意を述べた。 協会としても再発防止に努める姿勢を示している





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