俳優の川口春奈が主演、高杉真宙が共演する映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（10月2日公開）の興行収入が、11月25日時点で44億円を突破した。大ヒットを記念し、22日に東京・Bu…

俳優の川口春奈が主演、高杉真宙が共演する映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（10月2日公開）の興行収入が、11月25日時点で44億円を突破した。 大ヒットを記念し、22日に東京・Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下で山戸結希監督の特集上映イベント「かけがえのない祈り」が開催された。

本作は、日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！ 』の「結婚式の旅」で密着取材された遠藤和（のどか）さんがつづったベストセラー手記（小学館）をもとに映画化したもの。 公開以来、若い世代を中心にSNSで口コミが広がり、ロングランヒットとなっている。

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特集上映では、山戸監督が大学在学中に手がけた『あの娘が海辺で踊ってる』（2012年）、趣里主演の『おとぎ話みたい』（14年）、小松菜奈と菅田将暉がダブル主演した『溺れるナイフ』（16年）、堀未央奈が映画初出演にして初主演を務めた『ホットギミック ガールミーツボーイ』（19年）の4作品を上映。 堀、文芸評論家の三宅香帆、俳優・文筆家の睡蓮みどりが登壇し、撮影当時のエピソードや作品に込めた思いを語り合った。 堀は『ホットギミック ガールミーツボーイ』について「お芝居の道に進もうと思ったきっかけ。