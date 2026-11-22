プロランナー川内優輝が上尾ハーフマラソンにゲスト出場し、1時間6分40秒でゴール。故障リスクを考慮しペースを落とした理由と、今冬の目標戦への展望を詳報。

プロランナーの 川内優輝 （39）が、11月24日に行われた 上尾ハーフマラソン にゲストランナーとして出場し、1時間6分40秒（手元計測）でゴールした。 あいおいニッセイ同和損保 所属の川内は、ゲスト枠ながらも多くの 市民ランナー と歩調を合わせ、レースを完走した。

自己ベストから4分以上遅れた戦略的ペース

このタイムは、2022年にマークした1時間2分13秒の自己ベスト記録から、4分以上遅れる結果となった。川内はタイムの理由について、「今日は1キロ3分10秒ペースで走った」と説明した。無理をすると故障箇所のでん部を痛めてしまうリスクを避け、慎重な走行を選択したのだ。

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ゲストランナーという立場では最前列からスタートすることも可能だが、自身の体調とペースに合った位置から出走した。ゴール後はファンや関係者の記念撮影に笑顔で応じるなど、日本マラソン界のレジェンドとしてふさわしい振る舞いを見せた。

前回のMGCでの健闘と今冬の目標

川内にとって上尾ハーフマラソンは、埼玉県出身という愛着のある大会である。海外からも多くの市民ランナーが参加する大きな大会となり、喜びを口にした。先週の11月15日には神戸マラソンに出場し、2時間25分7秒で34位に入った。この記録は2021年の自己ベスト2時間7分27秒から大きく遅れている。

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次戦は2週間後の12月6日に開催される防府読売マラソンを予定している。川内は「MGC（28年ロス五輪マラソン日本代表選考会、27年10月3日、名古屋）の出場権を目指したいが、防府でどのようなペースで走るかは今後の体調で判断する」と慎重な姿勢を崩さなかった。

40歳目前の川内と大学男子部の活躍

来年3月には40歳となる川内は、現時点でかつての勢いある走りを見せられていない。しかし、前回のMGC（23年10月開催、パリ五輪マラソン日本代表選考会）では前半から独走し4位に入る大きな見せ場を作った経験を持つ。今回も故障回避を最優先した走りで、長期的な視点に立った戦略的なレース運営を行った。

一方、例年箱根駅伝への試金石となる大学男子の部では、帝京大のルーキー松尾航希が1時間27秒の大会新記録で優勝した。昨年の国学院大野田顕臣がマークした1時間1分29秒のU20日本記録を1分2秒も更新する好タイムで、各校のエース級に快勝した。

川内優輝の今季のレースは、故障リスク管理と次大会への調整に重点が置かれている。防府読売マラソンでの走行ペースが、来年内に控えるMGC出場権獲得への鍵となる。市民ランナーと共走した本レースは、トップランナーの姿勢を見せる場としても機能した。