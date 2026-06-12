嵐公式：違法グッズに注意喚起、高額転売品と無許諾商品を指摘

嵐の公式アカウントは、ファンに対して違法グッズの注意喚起を行った。高額転売品や無許諾の違法な商品がネット上で出回っており、ファンに不当な被害を及ぼすおそれがあると指摘している。公式側は法的対応も辞さない構えを見せて、ファンは正規ルートでの購入を徹底するよう促している。

嵐（ARASHI）の公式アカウントは、ファンに対して 違法グッズ の注意喚起を行った。 高額転売品 や無許諾の違法な商品がネット上で出回っており、ファンに不当な被害を及ぼすおそれがあると指摘している。

特に問題視されているのは、公式オンラインストアで販売されている嵐関連グッズが、大手ECサイトや転売サイト上で定価を大きく上回る高額で出品されていることだ。 これらの高額転売品を購入すると、商品が届かないなどの詐欺被害につながる可能性がある。 また、公式グッズではない無許諾のTシャツやバッグなどの違法商品も存在し、これらは全て違法なものであると断言している。 今後、法的対応により、売られた違法品の回収措置を行う可能性があり、ファンは注意して購入するよう促されている。

現在、大手転売サイトでは嵐のツアーのものとみられる銀テが状態次第で1000円～7000円で出品されているほか、タオル、ペンライト、うちわなどが大量に出品されていることが確認されている。 こうしたSNSやフリマアプリでの個人間取引では、偽造品や商品が届かないなどの詐欺被害に巻き込まれる危険性がある。 公式側が法的対応を辞さない構えを見せて注意を促す通り、ファンは悪質な転売品や違法グッズに手を染めることなく、正規ルートでの購入を徹底することが求められる





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