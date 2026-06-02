嵐・松本潤がインスタで公開 ラストライブ後のステージ上での5人だけの乾杯エピソード

東京ドームでのラストライブ後、嵐の5人が無人ステージで乾杯した様子が松本潤のインスタに掲載され、翌日『news zero』で櫻井翔が詳細を語った。

2024年5月31日に東京ドームで開催された嵐の ラストライブ をもって、同グループは長年の活動を幕を閉じた。 その最終公演の後、観客が退場した静かなステージの中央で、メンバー5人は最後のひとときを共有した。

松本潤（42）が自身のインスタグラムに投稿した写真には、ステージ上で円形に座り、互いにグラスを合わせて乾杯する様子が写っている。 この瞬間は、長い間共に歩んできた仲間と、支えてくれた事務所関係者やスタッフへの感謝の気持ちを込めた「さよならの乾杯」として、多くのファンの心に深く刻まれた。 松本は、ライブの余韻に浸りながら、メンバー全員がそれぞれの道へと歩み出す前に、最後の思い出を作りたかったと語っている。





この乾杯の詳細は、翌日5月2日に日本テレビ系列で放送された深夜番組『news zero』で、櫻井翔（44）がキャスターとして出演し、アナウンサーの藤井貴彦（54）と対談する形で明かされた。 櫻井は、ライブ終了後すぐにステージへ戻り、スタッフやコアメンバーとともに「まずは、これまでお世話になった事務所{関係者・スタッフ} 」と述べ、全員で乾杯したと語った。 続いて、無人のステージ上で5人だけが円になり、外界の喧騒から切り離された空間で静かにグラスを交わした。

その場は、観客席がすでに片付けられた後の「誰もいないステージ」という、普段は決して経験できない特別な空間であった。 櫻井は、撮影した写真は放送前に松本らから送られてきたことを明かし、出演者全員が「次に会うのはいつになるだろうか」と未来に思いを馳せながらも、今この瞬間を大切にしたいという思いを語った。



最後に、櫻井は「1時間もない短い時間だったが、ゆっくりと話すことができ、5人だけの時間を大切にしてくれました」と感慨深く語り、ステージ上での乾杯が嵐にとっての「最後の章」であると締めくくった。

このエピソードは、長年のファンだけでなく、芸能界全体に対しても、グループの結束力と感謝の念を再認識させるものとなった。 今後、メンバーはそれぞれの個別活動へと移行するが、今回のステージ上での乾杯は、嵐として過ごした時間の象徴として、長く語り継がれることだろう





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