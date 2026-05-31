嵐、26年半の活動に幕 東京ドームでラストツアー完走

嵐が12月31日、東京ドームでラストツアーを完走し、約26年半の活動に終止符を打った。メンバー5人が涙と笑顔で思いを語り、全33曲を披露。大野智はSTARTO ENTERTAINMENTを退所するが、芸能活動は継続。二宮和也と松本潤は個人事務所で活動し、それぞれの道を歩む。

嵐が12月31日、 東京ドーム で行われた ラストツアー の最終公演をもって、約26年半にわたる活動に終止符を打った。5人のメンバーは計30分間にわたってそれぞれの思いを語り、リーダーの大野智（45）は「みんなで作り上げた嵐はこれからも生き続けます」とファンに呼びかけた。

涙と笑顔が交錯する3時間25分のステージは、まさに全力投球だった。 5人の思いがこみ上げたライブ終盤。 相葉雅紀（43）は「嵐は僕のすべてだった。 嵐で良かったし、この4人に出会えて良かった」と目を潤ませた。 松本潤（42）は「26年半ありがとうございました、楽しかったです」と天を仰ぎ、大野は「誰ひとり欠けることなく、みんなでつくった嵐を26年間守り切れて本当に良かった」と涙を流した。

櫻井翔（42）は「ファンの皆さんのおかげでここまで来られました」と感謝を述べ、二宮和也（40）は「嵐のメンバーでいられて幸せでした」と笑顔を見せた。 ラストにはツアーに向けて制作した「Five」を披露。 配信未収録の歌詞「忘れないでいよう いつの日も 見上げればきっとここにあるんだ 星座がきっと思い出一つ」も加え、5人のハーモニーが感動を呼んだ。 歌い終えると肩を組み、嵐としての時間を分かち合った。

それぞれがファンに向け「ありがとう」「楽しかったよ」と叫び、有終の美を飾った。 開演前から嵐コールが止まなかった会場。 松本を中心に5人で演出したステージは、松本考案の「ムービングステージ」や「制御ペンライト」など、嵐のライブで欠かせない演出で彩られた。

「Yes? No? 」では過去のライブ映像を背に歌唱し、過去と同じ演出でファンを沸かせた。 ファンの前では初歌唱となった「カイト」や、「感謝カンゲキ雨嵐」など、軌跡を彩ってきた全33曲を3時間25分にわたり披露した。

昨年から活動再開した大野も、キレのあるダンスと透明感のある歌声で魅了した。 大野はこの日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所したが、引退はせず芸能活動を継続する。 二宮と松本は個人事務所で活動しており、嵐としてのSTARTO社とのエージェント契約は終了した。 それぞれの道を進むが、いつかまた5人が集まる日が来ることを期待したい。

嵐は数々の記録を打ち立て、新たな歴史を刻んだ。 その活動を振り返ると、単なるアイドルの枠を超え、それぞれの得意分野で卓越した才能を発揮した5人によるスーパーグループだったことが浮き彫りになる。 二宮はクリント・イーストウッド監督作「硫黄島からの手紙」への出演を通じ、旧事務所のタレントとして初めてハリウッドの地を踏んだ。 世界的巨匠から「類いまれな才能」と絶賛されたその演技力は、日本のアイドルの実力が世界に通用することを証明した。

芸術的センスを持つ大野の独創性は、奈良美智氏や草間弥生氏といった巨匠からも高く評価された。 櫻井はニュースキャスターという新たな道を切り開いた功労者で、アイドルが本格的な報道番組の司会を務めるスタイルの先駆けとなった。 松本は俳優業の一方で、コンサート演出に「ムービングステージ」や「自動制御ペンライト」を導入し、現在では音楽界のスタンダードとなる数々の演出を生み出した。 相葉の親しみやすさは幅広いジャンルで発揮され、常に複数のレギュラー番組を抱える国民的な愛されキャラを確立した。

こうした個々の活躍に加え、グループとしての結束力も嵐の魅力だった。 デビューから約26年半、一度もメンバーの脱退や加入がなく、5人で歩み続けたことがファンの信頼を勝ち得た。 ラストツアーではその絆が随所に感じられ、多くのファンの記憶に残る公演となった。 嵐の活動は終了したが、その楽曲やパフォーマンス、そしてメンバーそれぞれの夢はこれからも続いていく。

ファンは新たな門出を見守りつつ、いつか再び5人が集まる瞬間を心待ちにしている。 嵐が残した功績は、日本のエンターテインメント史に永遠に刻まれるだろう





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嵐 ラストツアー 東京ドーム 活動終了 嵐メンバー

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