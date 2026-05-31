嵐、東京ドームでラストライブ 26年半の歴史に幕 櫻井「僕たちが嵐です」

嵐がラストツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の最終公演を東京ドームで開催し、活動を終了。全33曲を披露し、約49万人を動員したツアーに祝福と感謝の声が寄せられた。

嵐は３１日、 東京ドーム で ラストツアー 「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」の最終公演を行い、活動を終了した。 同ツアーは全１５公演で約４９万人を動員。 この日のラストライブでは全３３曲が披露され、 櫻井翔 は涙ながらに「僕たちが嵐でした。

いや、僕たちが嵐です！ 」と万感の思いを込めたあいさつを行った。１９９９年のデビューから26年半の歴史に幕を下ろした国民的アイドルグループは、その活動の終わりに有終の美を飾った。 東京ドームでは開演前からファンの「嵐」コールが響き渡った。 活動休止中の2020年12月31日から時間が動き出す演出で始まったライブ。

メインステージの上方からメンバーが登場し、松本潤は「東京、嵐が帰ってきたぞ！ 楽しんでいこうぜ」と雄たけびを上げた。 相葉雅紀は配信を通じて観覧しているファンにも語りかけ、「配信の向こうも盛り上がってんの？ 」と気遣いを見せ、「幸せだね」と実感を口にした。

大野智は活動休止期間を経て本格復帰し、「どうもみんな。 生きていたよ。 みんな覚えてる？ 」と元気な姿でファンに呼びかけた。

グループは1999年11月3日のシングル「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」でデビューし、"5人じゃなければ嵐じゃない"という共通認識の下、欠けることなく活動を続けてきた。2020年末に大野が"何事にも縛られず、自由な生活をしたい"という希望を表明し、それを受け入れた上で一度活動を休止した。 その年はコロナ禍により多くのイベントが中止や無観客となり、伝えきれなかった感謝をファンに届けるため、今回のツアーを以て活動を終えることを決断。 約6年ぶりに5人での活動を再始動させた。 ライブでは2005年の演出を再現した「Ｙｅｓ？

Ｎｏ？ 」のパフォーマンスが行われ、暗闇の中で光るリボン状の道具"ポイ"を用いてファンの思い出の場面を再現。 新しい楽曲としてコロナ禍の2020年にリリースされた「カイト」や2024年の新曲「Ｆｉｖｅ」を初披露した。 汗だくになりながら、誰もが知る名曲「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」「Ｌｏｖｅ ｓｏ ｓｗｅｅｔ」など全33曲を歌い上げた。

終盤のあいさつで大野は「今日で僕らの活動は終わりますがみんなで作り上げた嵐はこれからも生き続けます」と涙で語り、相葉も「嵐は僕の人生の全て。 そんな人生をかけた嵐を支えてくれて、応援をしてくれてありがとうございました」と声を詰まらせながら感謝を伝えた。 最後に櫻井がメンバーそれぞれの名前を呼び、「僕たちが嵐でした。 いや僕たちが嵐です」と宣言。

幅広い世代に愛された国民的グループは万感の思いで幕を閉じた。 本編最後の曲「Ｆｉｖｅ」では歌詞が追加され、松本が「忘れないでいよう いつの日も」、櫻井が「見上げればきっと」、二宮が「そこにあるんだ」、大野が「星座が一つ」、相葉が「想いが一つ」と順にソロで歌い、最後に全員で「忘れないでいよう」と締めくくった。 ＳＮＳ上では「涙腺だめになった」「ズルすぎる」といった感動の声が広がった





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