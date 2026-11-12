崩壊：スターレイルVer.4.7無料配布、限定星5キャラ3候補

崩壊：スターレイルのVer.4.7にて、限定星5キャラクター3体から1体無料選出などのログイン特典が実施される。北京時間2026年12月23日までの期間限定配布内容と詳細を解説する。

ゲーム開発元のHoYoverseは、スマートフォンおよびPC向けロールプレイングゲーム『崩壊：スターレイル』の新バージョン「 Ver.4.7 」において、多数の無料配布イベントを実行すると発表した。このアップデートは、北京時間2026年12月23日3時59分（日本時間4時59分）から開始され、ゲーム内に登場する人気キャラクターを多数の手軽に獲得できる機会を提供する。プレイヤーはゲームにログインするだけで、限定星5キャラクターの中から任意の1名を無料で選択・獲得できる特典が用意されている。これは、プレイヤーコミュニティ内で長年描き続けられてきた「二次元ホース」という漫画家の未完作品「青天航路もふもふ号」を、劇場版グルメ編まで描くという熱意に応えるかのような大規模なサプライズとして展開されている。この遺産のような特典は、プレイヤーが実際にゲームをプレイすることで受け取ることが可能となっている。

無料配布キャラクターの詳細と声優陣

Ver.4.7期間中にゲームにログインすると、選択可能な限定星5キャラクターは以下の3名である。1つ目は黄泉（虚無・雷）であり、CVは沢城みゆきさんが担当する。2つ目は丹恒・飲月（壊滅・虚数）で、CVは伊東健人さんである。3つ目は景元（知恵・雷）で、CVは小野大輔さんが務めている。この3体のキャラクターは、それぞれの属性と命途において強力な戦闘能力を持ち、プレイヤーの編成に大幅な幅を持たせる存在だ。プレイヤーは自身のプレイスタイルや戦略に合わせて、この3名の中から1名のみを無料で獲得できるため、どれを選んでも将来のゲーム進行に貢献する強力な戦力を手に入れることになる。この特典は、新規プレイヤーだけでなく既存のプレイヤーにとっても、リソースを効率的に配分できる重要な機会となっている。

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累計ログインボーナスと星軌チケットの獲得

HoYoverseは、プレイヤーの継続的な参加を促すために、期間限定のアッハの贈物として累計ログインボーナスも用意している。北京時間2026年12月23日5時59分（日本時間12月23日6時59分）までの開催期間中、アッハの贈物のイベント画面から、累計7日間ゲームにログインするだけで特典を受け取れる。このキャンペーンを完了すると、プレイヤーは星軌専用チケットを合計で20枚獲得できる。星軌専用チケットは、ガチャ「星軌」を引くために使用される主要な通貨であり、限定キャラクターや光球を獲得するための重要なリソースだ。単発のログインだけでなく、7日間の継続的なアクセスが求められているため、忙しい日常の中でもゲームに寄り添う習慣をつけるきっかけとなる設計になっている。このボーナスは、ゲーム内で進行中のストーリーやイベントをスムーズに進める上でも不可欠なリソースである。

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追加特典と交換ショップの更新情報

Ver.4.7のアップデートでは、ログインボーナスとは別に「金の伴星」×1の無償配布も実施される。このアイテムは、北京時間2026年12月23日5時59分（日本時間12月23日6時59分）までのサーバー時間で配布期間が設定されており、プレイヤーはゲームにログインするだけで自動的に受け取ることができる。さらに、限定星5キャラクター「椒丘（虚無・炎）」（CV：豊永利行さん）が交換ショップに追加される予定だ。椒丘は炎属性の虚無命途キャラクターとして、敵の攻撃力を低下させたり、味方への支援を行ったりする特殊な能力を持つため、プレイヤー間の強い関心を集めている。交換ショップでの入手については、具体的な交換条件やリソースの詳細が公式チャンネルを通じて明示されるため、プレイヤーは事前にリソースの節約計画を立てておく必要がある。これらの追加特典により、プレイヤーは複数の経路でキャラクター強化を進めることが可能になる。

対応プラットフォームと今後の展開

今回のVer.4.7アップデートおよび関連イベントは、多様なプラットフォームでプレイしているすべてのプレイヤーに対応している。対応プラットフォームはiOSおよびAndroidのモバイルデバイス、PC版（HoYoPlay経由およびEpic Games Store経由）、そしてPlayStation 5である。どのプラットフォームからも同じアカウントでログインし、イベント特典を享受できるため、プレイヤーは自身の環境に合わせて自由にゲームを楽しむことができる。北京時間2026年12月23日3時59分（日本時間4時59分）に開始される最初のログイン特典から、5時59分（日本時間6時59分）に終了する追加特典まで、時間差で設定された終了時刻を正確に守る必要がある。HoYoverseはこのアップデートを通じて、プレイヤーが「二次元ホース」の遺産である漫画の世界観をより深く体験できるように、ゲーム内イベントを充実させている。プレイヤーはこれらの特典を最大限に活用し、次のストーリー章への準備を進めることになる。