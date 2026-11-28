断崖絶壁に追い詰められた状況は、若きサムライたちを縮こまらせるのではなく解き放つこととなった。 グループステージ第3節を迎えたFIFA U－17ワールドカッ···

大きな失意を伴った第2節の敗戦後、齋藤はそう語っていた。 そして迎えたこのホンジュラス戦、日本の選手たちは「まずゴールへ向かう」、「積極的にシュートを打つ」という サッカー のプリミティブなプレーをチームとして徹底。

そして「積極的に打ちに行っていい分だけ、その後に絶対すぐ切り替えろ、っていうのは、チームで統一されていた」と齋藤が言うように、攻守の切り替え意識の高さも際立っていた。

Advertisement

「前半の20分近くでしたよね。 その時間帯まで、点が入らなくて、少しジレる時間帯になっていたかもしれない」（齋藤） この空気を打ち破ったのが、他ならぬ齋藤だった。 前半の18分、中島璃久（FC東京）のパスを受けるとミドルレンジから右足一閃。