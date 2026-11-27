27日、新宿ピカデリーで崔洋一監督の93年作「月はどっちに出ている」のデジタルリマスター版公開記念舞台挨拶が行われ、主演の岸谷五朗とルビー・モレノが33年ぶりに共演し、撮影当時の思い出を語った。

27日、東京・ 新宿ピカデリー において、2022年に73歳で死去した 崔洋一 監督の93年の代表作「 月はどっちに出ている 」デジタルリマスター版の公開記念初日舞台挨拶が開催された。本作品は33年ぶりの劇場公開となるため、主演を務めた 岸谷五朗 とフィリピンの女優 ルビー・モレノ が、実に33年ぶりに再会を果たした。両者は当時の撮影風景や共演時のエピソードを語り合い、観客と映画ファンに懐かしい熱気を届けた。

33年ぶりの再会と撮影当時の思い出

舞台挨拶の席上、モレノは撮影当時、特に印象に残っているシーンやセリフについて質問されると、大阪弁を口にするセリフ以上に、当時、食べることができなかったすしを食べるシーンだと振り返った。彼女は「ママさん…忠男のお母さんと私が、ケンカしながら、おすしを食べているシーンがあるんですけど、私、その時は、おすし、食べられないんですよ」と明かした。この発言は、現地で撮影を行った際の苦労を垣間見せるものとなった。

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さらにモレノは、その際の困難さについて「だから、大阪弁でセリフ、考えながら、おすし、食べないといけないと…その辺、苦労しました。1番、大変でした」と笑いながら続けた。大阪弁のセリフを覚えながら、当時口にできなかった食べ物であるすしを演じるという二重の難題に挑んでいた過去を、33年という歳月を経て語るのは感慨深いものがあった。この瞬間が、本作品のリマスター公開を祝う場において、最も記憶に残るエピソードの一つとなった。

在日コリアン・タクシードライバーの物語

「月はどっちに出ている」は、2024年に亡くなった作家・梁石日さんの自伝的小説「タクシー狂躁曲」を崔洋一監督が実写化した作品である。物語の主人公は在日コリアンのタクシードライバー、忠男であり、朝鮮学校の同級生だった社長や風変わりな同僚達といい加減な毎日を送っている。また、母の経営するフィリピン・パブのホステス送迎を日課にしていた平凡な生活が描かれている。そんなある日、新顔のチイママ・コニーとの出会いが主人公の日常を変えていく。

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妙な大阪弁で生意気な口をきくコニーに、なぜか引かれた忠男は、留守の間に彼女の部屋に引っ越すという展開となる。忠男役を岸谷五朗、コニー役をモレノ、忠男の母・池英順役を2022年に亡くなった絵沢萠子さんが演じた。この配役は、作品の背景にある文化的背景や、多様性のある人々の生き様を表現する上で重要な役割を果たしており、当時の批評家や観客から高い評価を得た。

脚本家登壇と作品の評価

今回の舞台挨拶には、脚本の鄭義信氏（69）も登壇した。33年という長期間を経てリマスター版が公開されることになったことへの感慨や、作品が持つ社会的・文化的意義について語ったとみられる。鄭義信氏の参加は、本作品が単なるエンターテインメントではなく、深く根ざした脚本とテーマ性を持っていることを示すものでもある。

崔洋一監督、梁石日作家、絵沢萠子さん、そして脚本家の鄭義信氏という、作品を支えた主要なクリエイターたちの中でも、既に逝去された方々の存在が想起される中で、生き残ったキャストやスタッフによる追悼と祝賀の場は特別な意味を持った。デジタルリマスターによる映像の清浄化は、新たな世代の観客にもこの作品の魅力や、当時の社会状況、人々の生々しい感情を正確に伝える役割を果たす。本作品の劇場公開は、映画界における崔洋一監督の遺産を再評価する機会となり、また、在日コリアンをはじめとするマイノリティの視点からの物語を現代に伝える重要な出来事となった。