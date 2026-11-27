故崔洋一監督の代表作「月はどっちに出ている」がデジタルリマスター版として33年ぶりに劇場公開。主演の岸谷五朗とルビー・モレノが初日舞台挨拶で再会し、制作秘話を明かした。

前日本映画監督協会理事長で映画監督の 崔洋一 さんが2022年に73歳で亡くなってから、その93年の代表作「 月はどっちに出ている 」の デジタルリマスター 版公開記念初日舞台挨拶が、崔さんの命日の27日に東京・ 新宿ピカデリー で行われた。

この33年ぶりの劇場公開の席上で、主演の岸谷五朗（62）とフィリピンの女優ルビー・モレノ（61）が、実に33年ぶりの再会を果たした。満員の客席を前にモレノが「緊張して、日本語、忘れそう！！」と声を大に喜ぶと、岸谷は「30年ぶりに会って、変わってないのは日本語が下手なこと」と言い、笑みを浮かべた。

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在日コリアンの日常を描いた名作の誕生と修復

「月はどっちに出ている」は、2024年に亡くなった作家・梁石日さんの自伝的小説「タクシー狂躁曲」を崔洋一さんが実写化した作品である。在日コリアンのタクシードライバー忠男を岸谷が、フィリピンのホステスコニーをモレノが演じた。

物語は、朝鮮学校の同級生だった社長や風変わりな同僚達といい加減な毎日を送り、母の経営するフィリピン・パブのホステス送迎を日課にしていた忠男が、新顔のチイママ・コニーに出会うところから始まる。

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妙な大阪弁で生意気な口をきくコニーになぜか惹かれた忠男は、留守の間に彼女の部屋に引っ越す。この人間関係の変化が、作品の重要な転換点となっている。

撮影時の重傷と知らぬ間に進んだ芝居

岸谷五朗は、無賃乗車のサラリーマンを演じた萩原聖人（55）を追いかけるシーンで、アキレス腱断裂の大ケガを負っていたことを明かした。アキレス腱をバッサリ切られ10何針の縫合を要し、撮影が止まって2週間休んだ。

立てない、歩けない状態だったので、ハンモックのシーンが座るシーンに変わってしまったという。そのケガをモレノは「知らなかったんです」と述べ、「普通にすごく、お芝居できたから…ごめんね」と謝った。

このエピソードは、制作現場の過酷さと、俳優たちのプロフェッショナリズムが交錯した瞬間を示している。傷病を負いながらも、周囲の状況に左右されず演技に集中できたことは、作品の完成度に寄与した。

キネマ旬報首位受賞と33年の歳月を超えて

93年の公開当時は、メイン館の新宿ピカデリー2で、当時としては異例の26週に及ぶ超ロングラン上映を記録した。キネマ旬報ベスト・テン第1位をはじめ国内の映画賞を席巻する大ヒットとなった。

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特に注目に値するのは、モレノがキネマ旬報ベスト・テンの主演女優賞を外国出身の俳優として初めて受賞したことだ。この記録は、日系外国人俳優としての歴史的な快挙として記憶されている。

その名作を、奇跡的に現存していたスーパー16ミリの原盤フィルムからデジタル修復を敢行し、デジタルリマスター版として鮮やかによみがえらせた。技術的な修復作業により、当時の映画の質感を現代のスクリーンで再現することに成功した。

映画業界の現状と33年ぶりの満員御礼

岸谷は「本当に新作でもなかなか、お客様の足を運んで頂くのは映画は大変です。33年たって、満員のお客様…とても幸せな映画だと思っております」と感激の言葉を述べた。現在の映画業界における観客動員の難しさが窺える。

2人は忠男、コニーと終始、役名で呼び合った。岸谷はサプライズで花束を贈ると「いろいろな失敗するのも、変わらなくて、かわいい」とモレノに笑みを送った。この温かいやり取りは、長年の親交と作品への愛を示している。