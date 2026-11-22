木下グループの島田麻央がGPシリーズ連勝でファイナル進出を決め、紀平梨花以来の日本女子2年連続快挙を成し遂げた。ミラノ五輪出場権を得ていない中での躍進と日本勢の勢い。

12月10日から中国・重慶で開催されるGPシリーズファイナルへの出場権を、 木下グループ 所属の 島田麻央 （18）が獲得した。島田はヘルシンキで開催中の大会で合計229・49点をマークし、シニア転向後2年連続の全勝を果たした。

首位だった20日のショートプログラムに続き、フリーでも150・43点の首位となり、合計点を押し上げた。2位のニーナ・ペトロキナ（エストニア）との差は15・43点に広がり、圧勝でフィナーレへの切符を手に入れた。

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シニア2戦2勝は紀平梨花以来

この結果により、島田麻央はシニア1年目でのGPシリーズ2戦2勝を達成した。日本女子選手がこの記録を飾るのは、18歳の紀平梨花以来、2人目の快挙となった。国際スケート連盟（ISU）が定めた年齢規定によりミラノ五輪出場資格を得られなかった状況下での、異例の活躍である。

一方、同学年で中井亜美（18）もGP2戦2勝でのファイナル進出を決めている。島田は「中井はオリンピックメダリストなので、同じ立場ではなく追いかける立場だと思っている。私も追ってファイナル出場できることが決まったので、すごくうれしい」と喜びを語った。

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日本女子が開幕5連勝の快進撃

今季のGPシリーズにおいて、日本女子選手による開幕5連勝という記録が打ち立てられた。第1戦フランス杯で中井亜美、第2戦スケートカナダで島田麻央、第3戦中国杯で千葉百音、第4戦スケートアメリカで再び中井が勝利を収めた。

この勢いのまま、最終第6戦NHK杯（11月27日から29日開催）へとバトンが渡された。選手たちの好調さは着実に点数に表れており、国際大会でのハイスコア競争は過熱している。

ミラノ五輪出場資格を逃した理由

ISUは2022年に、選手の健康や発達の優先を目的にシニア参戦の最低年齢を引き上げた。これにより、2008年10月生まれの島田麻央は規定に約4カ月足りず、ミラノ五輪の出場資格が付与されなかった。対照的に、同じ2008年生まれの4月生まれである中井亜美は基準を満たし、初出場ながら銅メダルを獲得している。

島田麻央のシニア転向後の成績は5戦5勝と全勝を続けている。9月の木下グループ杯で231・32点、11月初旬のスケートカナダで235・44点、そして今回の大会で229・49点を記録し、連覇に向けた高得点を連発している。ファイナルではさらに上位への躍進が期待される。