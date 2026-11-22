木下グループの島田麻央がGPシリーズで連勝し、12月に中国・重慶で開催されるファイナル進出を決めた。国際大会22連勝を達成し、シニア1年目でのGP2戦2勝は紀平梨花以来の快挙。日本女子のバトンをつなぐと共に、GPシリーズ全勝への期待を大きく高めた。

【ヘルシンキ＝保坂果那】女子の 島田麻央 （18＝木下グループ）が合計229・49点で制し、 GPシリーズ 連勝でファイナル（12月10～13日、中国・重慶）進出を決めた。 国際大会22連勝。 シニア1年目のGP2戦2勝は18年の 紀平梨花 以来2人目の快挙となり、日本初の GPシリーズ 6戦全勝に王手をかける結果を出した。

住吉りをん（オリエンタルバイオ）は7位、渡辺倫果（三和建装／法大）は10位。 友野一希（第一住建グループ）は日本男子最年長28歳で3位に入った。 大技挑戦から逃げなかった。 直前までジャンプの感覚が合わず、4回転トーループ回避も視野に入れていた。6分間練習でも後傾ぎみになったことが気になった。

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それでも感触自体は悪くないと感じた。

「今は背負うものが何もないので、とにかく挑戦して、自分がやりたい演技をしようって思った」。 本番では、冒頭で成功したトリプルアクセル（3回転半）の次にトライ。 転倒したが、後悔はなかった。

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「省くことはいつでもできる。 やると思っていた」と濱田コーチ。 互いに挑む思いは同じだった。 今季シニアに転向してからも連勝記録を伸ばしている。

ノービス時代から国際大会で負けなしの22勝目。 紀平に続く初GPからの2連勝は「憧れていた選手。 うれしい」と喜んだ。 日本女子のバトンもつないだ。

今季は開幕からGPシリーズ5連勝。 最終戦のNHK杯も勝てば19年ロシア以来2例目となる、同一国による完全制覇を成し遂げる。 文句なしのファイナル切符獲得。 同い年のミラノ・コルティナ五輪銅メダリスト中井亜美も2連勝で進出を決めている。10月生まれの島田は年齢制限によって五輪出場はかなわなかったが、一緒に大舞台へ。

「私は同じ立場ではなく、追いかける立場」。 理想の演技を求めながら、勝負する。 ▽渡辺（2戦連続で下位にとどまるも）「今は結果は出なくても、4年後を見据えて自分を見失わずにやっていければ結果も出てくる」