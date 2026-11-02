島田麻央がGPデビュー初優勝 日本勢4人目快挙

木下グループの島田麻央がGPシリーズ初出場で見事に優勝。合計235点台の世界最高得点をマークし、日本のフィギュアスケート界に新たな歴史を刻んだ。

木下グループ 所属の 島田麻央 が、153点33点のフリー演技で合計235点44点をマークし、グランプリシリーズ（GP）初出場にして初優勝を飾った。この活躍により、紀平梨花、渡辺倫果、中井亜美に次ぐ日本女子選手4人目のGPデビュー戦制覇という快挙を成し遂げた。島田選手はショートプログラムに続き、フリー競技でも合計点でも今季の世界最高得点を記録している。三宅咲綺は210点09点で4位に入った。

会場からは万雷の拍手が島田選手に降り注いだ。首位から迎えたフリー演技では緊張を乗り越え、最後まで大きなミスなく滑りきった。2位に14点以上という大差をつけ、自身の笑顔は自信に満ちたものへと変わった。冒頭でトリプルアクセルを軽やかに決め、次は4回転トーループに挑んだ。直前の6分間練習で転倒していたが、重心がわずかに後ろにあることを確認し、本番では前かがみで跳び上がった。回転不足ながらも着氷に成功し、その後の連続ジャンプや高速スピンでは会場を沸かせた。

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苦難の歴史を乗り越えた精神的成長

島田選手は15歳でシニア昇格を想定していたが、2022年にシニアの年齢制限が15歳から17歳に引き上げられたため、ミラノ・コルティナ五輪への道が閉ざされた。その後のジュニア時代4シーズンでは、公式戦39戦全勝の無敗を誇ったが、負けられない重圧の中で「凄く苦しい4年間だった」と振り返る。好不調の波があり涙を流すこともあったが、フリー演技には必ずトリプルアクセルと4回転トーループを組み込むことで高みを目指し続けた。現在は「少しつらいことがあっても何も思わない」という強い精神力を持ち、4回転ルッツの習得にも意欲を示している。

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世界最高得点と今後のGPファイナル進出

島田選手はSP、フリー、合計点のすべてで今季の世界最高得点をそろえて優勝を果たした。他を圧倒する成績を残しながらも、「スピードや表現面をシニアらしく上げていきたい」とさらなる進化を誓っている。GPシリーズの第5戦フィンランディア杯にも出場する予定であり、第1戦から第6戦までの成績上位6人が進むGPファイナルへの進出が期待されている。シニア初年度にGPファイナルを制することは、浅田真央や紀平梨花に続く日本勢としての快挙となる。これで世界ジュニア選手権4連覇を含め、国際大会での負けなし記録は21戦に達している。

GPシリーズの仕組みと30年五輪への期待

GPシリーズは世界各地で第1戦から第6戦まで行われ、各選手は最大2大会に出場可能となっている。各大会の順位はポイント化され、男女シングル、ペア、アイスダンスの各種目で合計ポイントの上位6人（6組）がGPファイナルへ進出する。日本勢の最多優勝記録は、男子が羽生結弦の4度、女子が浅田真央の4度である。今年のGPファイナルは中国の重慶で開催される予定であり、30年冬季五輪での金メダル獲得が期待される「令和のマオちゃん」と呼ばれる島田選手の飛躍が続くことが注目されている。