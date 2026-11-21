木下グループの島田麻央がフィンランドGPでシニア初優勝を果たし、GPシリーズ2連勝でファイナル切手を獲得。日本女子選手では18年纪平梨花以来2人目の快挙。

木下グループ 所属の 島田麻央 が、12月上旬にフィンランド・ヘルシンキで行われたGPシリーズで合計229.49点をマークし優勝した。この勝利により、島田は来月12月8日から中国・重慶で開催される GPファイナル への進出を決めた。

逆転劇で完勝した島田の力強い滑り

島田は20日に行われたショートプログラムで首位に立った後も、フリーで150.43点を記録し、首位の座を維持した。シニア一年目でのGPシリーズ2戦連続優勝は、18歳の日本女子選手としては18年纪平梨花に次いで2人目という快挙である。国際大会における連勝記録も「22」となり、今季のGPシリーズ全体では日本女子選手が開幕から5連勝を達成している。

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今大会直前まで、島田は3回転ジャンプが崩れるなど不調に陥っていた。フリー当日の公式練習でもミスが見られたが、本番冒頭に大技であるトリプルアクセル（3回転半）を成功させたことで勢いを取り戻した。続く4回転トーループで転倒があったものの、その後の全ての要素で加点を獲得し、2位のエストニア出身ペトロキナに15.43点差をつける完勝となった。

ヘルシンキの応援が支えた演技の核心

島田は勝利後、ミスを引きずらず楽しく滑ることができた理由として、ヘルシンキの観客からの温かい応援があったことを挙げた。この応援が演技を後押しし、良好な結果を生み出せたと感謝の意を表した。技術的な課題を抱えながら、精神的な強さでパフォーマンスを完遂した点が評価された。

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GPシリーズにおける日本女子選手による連勝のバトンも、島田の手から次の選手へと確実に渡された。10月から始まったシリーズを通じて、日本勢の勢いは止まらない状態が続いており、島田自身も2戦目で勝利を収めることでその一翼を担った。この安定したパフォーマンスが、今後の国際大会での活躍への自信につながっている。

NHK杯で歴史的大偉業の可能性

GPシリーズの残る最終第6戦は、11月27日から29日にかけてNHK杯が開催される。ここで日本女子選手が優勝を収めれば、1か国の選手がGP全6戦で優勝を独占するという史上稀な快挙を成し遂げる可能性がある。19年にロシア選手が達成して以来、2例目となる歴史的大偉業の舞台となることが期待されている。

島田の今季の活躍は、フィギュアスケート界における日本女子の強さを示す象徴的な出来事となった。ファイナルへの進出が決まったことで、さらなる高みを目指す準備が整った。残るNHK杯での動向が、今季の総括と次シーズンの基盤作りに大きく影響を与えることになりそうだ。