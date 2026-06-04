島村楽器が全日本学生音楽コンクールの入賞者を称えコンサートを開催

島村楽器株式会社は、全日本学生音楽コンクールの入賞者の功績を称え、2026年7月～8月に全国5会場でコンサートを開催します。

島村楽器 株式会社は、 全日本学生音楽コンクール の入賞者の功績を称え、2026年7月～8月に全国5会場で コンサート を開催します。 全日本学生音楽コンクール は1947年の第1回開催以来、演奏家の登竜門として開催されてきました。

近年、日本を代表する若手演奏家も多く受賞しており、島村楽器では毎年同コンクールの全国大会に協賛をしております。 同コンクールに入賞された演奏者の功績を称え、若き受賞者たちに発表の機会を設けるため、2021年より『全日本学生音楽コンクール 全国大会入賞者記念コンサート』を島村楽器の店内及びイベント特設会場にて開催しております。

島村楽器では、全日本学生音楽コンクールの全国大会に協賛している当社も主催の考えに賛同するとともに、当コンサートにより新たな演奏機会をご提供し、若手演奏家の方々には今後の飛躍の一助としていただければと考えております。 島村楽器は、音楽の発展と若手演奏家の育成に大きな期待を寄せております。 島村楽器では、全日本学生音楽コンクールの全国大会に協賛している当社も主催の考えに賛同するとともに、当コンサートにより新たな演奏機会をご提供し、若手演奏家の方々には今後の飛躍の一助としていただければと考えております。

島村楽器は、音楽の発展と若手演奏家の育成に大きな期待を寄せております。 島村楽器では、全日本学生音楽コンクールの全国大会に協賛している当社も主催の考えに賛同するとともに、当コンサートにより新たな演奏機会をご提供し、若手演奏家の方々には今後の飛躍の一助としていただければと考えております





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