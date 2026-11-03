峯岸みなみらAKB同期が西野未姫の山本圭壱交際を反対、Zoom会議で説得

元AKB48の西野未姫が、山本圭壱との交際に対し峯岸みなみら周囲の反対を受けていたことを明かした。年差や将来を懸念した具体的な対応が話題となっている。

元 AKB48 のタレントである 西野未姫 （27）が、3日放送の TBSラジオ 番組「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）にマンスリーパートナーとして出演し、極楽とんぼ 山本圭壱 との交際を巡る周囲の反応について詳細を明かした。

峯岸みなみらがZoom会議を開き反対を指示

西野は、山本との交際が始まる前、親しい先輩や同期から猛烈な反対を受けていたことを振り返った。特にAKB48の同期で、西野が13歳頃から育ての親のような存在だった峯岸みなみからの指導が印象的だったと語っている。

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峯岸は西野のこれまでの恋愛傾向をよく知っていたこともあり、「ちょっと1回付き合わない方がいいよ」と直接的なアドバイスを送っていたという。その懸念は、単なる年齢差の問題だけでなく、長期的な将来設計への不安が含まれていたと見られる。

年齢差を懸念し「おじさん」と指摘した声

西野自身、友人たちからも「ちゃんと目を覚まして」「未姫ちゃん、目を覚まして。おじさんだよ？」といった切実な言葉で止められたという。31歳差の年の差が開いており、周囲の人間関係や社会的な視線を気にする声が上がっていたことが伝わってきた。

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母親からも、「今は好きだからよく見えるけど、目が覚めた時に、あ、おじさんだって思う日が来ちゃうかもよ？」と将来の葛藤を予見されるような忠告を受けていたと苦笑しながら明かした。家族を含めた身近な人々からの懸念が強く、交際開始には重い心理的障壁が存在していた。

コロナ禍のZoom会議で交際中止を提案

峯岸がコロナウイルス等に感染した際、西野に対して「これは会議をした方がいい」と提案し、Zoomを使ったリモート会議が実施された。この会議の議題は明確で、山本圭壱との交際を中止すべきかについて議論するものであった。

会議では、「まだ付き合わない方がいい。もうちょっと一緒にいてみてから考えてみたら？」という結論に近い方向で話が進んだと回想している。峯岸の強い反対姿勢により、西野も交際開始を一度は見送るか、慎重になるべきだと強く促されていた状況だった。

結婚と子育てを経て現在に至るまで

その後、西野と山本は2022年に結婚し、2人の子供をもうけた。当時も31歳差の年の差は大きな話題となったが、現在は家族として安定した生活を送っている。

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放送された今回のエピソードは、芸能界内部での人間関係の深さや、同期間での密なサポートシステムの一部を浮き彫りにした。周囲の反対を乗り越えて選んだ道が、現在の家族関係に結びついている経緯が明らかになった。