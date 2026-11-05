岸谷蘭丸大学中退の真意「出禁」回避と教育事業への本気度

岸谷蘭丸が大学を中退せず在籍させる理由とは。学費の自己負担や家族間での合意、起業家としての経歴に焦点を当てた独占記事。

俳優の 岸谷五朗 （62）とミュージシャンの 岸谷香 （59）夫妻の長男である教育事業家の 岸谷蘭丸 （25）が、4日にABCテレビで放送された「これ余談なんですけど…」に出演し、大学卒業を延期し続けている実態を明かした。蘭丸は早稲田実業高等部卒業後、アメリカのロス・スクール高校やプリンストン高校へ通い、21歳でイタリアの名門校である ボッコーニ大学 へ入学している。しかし、彼が22歳で設立した MMBH株式会社 での活動により、現在の大学での修業は一時停止状態にあることを明らかにした。

在籍まま中退の理由と家族内合意

番組内でMCのかまいたち・濱家隆一から卒業しない理由を問われると、蘭丸は苦笑いしながら「ポイントはその、（大学の）"卒業"がまだない」と述べた。彼は「大学には入って経歴が終わってるんで、ちょっとマズい」と現状を振り返り、現在休学中であること、そして「いつまで粘れるか」という緊張感を披露した。これは単なる遊学ではなく、将来のキャリアや学歴をどう位置づけるかという戦略的判断が含まれている可能性を示唆している。

Also read 東邦レオ、現代アートフェア「Art Collaboration Kyoto（ACK）」にて世界的アーティスト シアスター・ゲイツ氏との特別連携プロジェクトを展開

お笑い芸人のみなみかわは、海外の有名大学では中退して起業することが「カッコイイ」とされる風潮や、起業家が業務の多忙さから卒業に集中できない事情を指摘した。また、タレントの松嶋尚美はアップル共同創業者のスティーブ・ジョブズ氏が大学を半年で中退して創業した例を引き合いに出し、蘭丸の状況への共感を示した。濱家も「これだけ仕事してて会社もやってるんやったら、卒業の意味がそんなになさそう」と推測したが、蘭丸には別の理由が存在した。

実家出禁回避のための学費自己負担戦略

岸谷蘭丸が大学卒業にこだわる背景には、家族間での明確なルールが存在することが判明した。彼は「やっぱ卒業しないと実家を出禁になるらしくて」と告白し、両親からの通達を引用した。具体的には、「"ここまでやったなら出ろ。3年までは学費を出すけど4年からは自分でやれ"」という条件が示されていたという。この合意のもと、蘭丸は卒業資格を取得するために、学費を稼ぐ目的で精力的に仕事に従事しているのだ。

Advertisement

この発言は、岸谷夫妻が息子に無制限の経済支援を行うのではなく、自立心を養わせるための厳格な教育方針を貫いていることを示している。25歳の若者が社会人として活躍しつつ、学歴という伝統的な指標を自ら守ろうとする姿勢には、現代の教育観と起業家精神の融合が見て取れる。蘭丸の「何とか頑張って働いて」という言葉からは、自らの人生と未来に対して強い責任感を抱いている様子が伺える。

教育事業家としての歩みと今後の展開

岸谷蘭丸は語学堪能なインテリ芸能人として番組に登場し、その経歴の重みをアピールした。早稲田実業高等部から米国の高校へ移り、さらにイタリアの名門大学へ進学するまでの過程は、彼が国際的な視点を持ち合わせていることを物語っている。22歳での会社設立という早熟さは、単なる成功譚だけでなく、その背後にある学費負担という現実的な課題と向き合ってきた努力の結晶でもある。

今後、岸谷蘭丸は学費を自ら稼ぐための業務と、ボッコーニ大学での学籍維持という両立の難題をどのように解決していくかが注目される。実家を出ないための条件満たしという短期的な目標に加え、教育事業家としての長期的なキャリアアップへ向けて、彼はどのような行動を取っていくのか。この「これ余談なんですけど…」という番組での発信は、彼の真摯な姿勢を世間に示す機会となったと考えられる。今後の卒業への進捗状況や、MMBH株式会社の発展とともに、岸谷蘭丸の動向から目が離せない。