俳優の岸谷五朗（62）、ルビー・モレノ（61）が27日、都内で行われた映画『月はどっちに出ている デジタルリマスター版』の初日舞台あいさつに登壇した。

俳優の岸谷五朗（62）、ルビー・モレノ（61）が27日、都内で行われた映画『月はどっちに出ている デジタルリマスター版』の初日舞台あいさつに登壇した。 2022年11月27日に73歳で死去した崔洋一監督がメガホンを取り、1993年に公開された本作。

岸谷は本作の演技が評価され、毎日映画コンクールで主演男優賞を受賞、ルビーも同じく本作の演技が評価され、キネマ旬報ベスト・テンで当時外国人としては初めて女優賞を受賞した。 岸谷とルビーの再会は33年ぶりとなる。 脚本の鄭義信氏も参加した。 岸谷にとって初主演映画となる。

Advertisement

当時、舞台を中心に活躍していた岸谷は「19歳から演劇を始めて演劇の世界にいた。 千秋楽の最後のカーテンコールで全て消えていくのが演劇という芸術。 とてもジェラシーがあって嫉妬心があったのは映画というのは残る作品ということ。33年経って『時はどっちに出ている』が新たによみがえる。 映画の最大の魅力だな、と。