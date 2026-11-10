岸田護監督が語るオリックス再構築：フィジカル強化と黄金期への道

オリックス・バファローズの岸田護監督が秋季練習で語った、チームの"現在地"と来季に向けた再構築策。フィジカル強化を最優先テーマに掲げ、「変革期」から「黄金期」へ移行するための具体的な取り組みと選手たちの姿勢に迫る。

オリックス・バファローズ の球団アンバサダーであり本紙評論家のT―岡田氏（38）は、10月28日まで大阪・舞洲の球団施設で実施された秋季練習を視察し、 岸田護監督 （45）に対して1時間以上にわたる直接取材を行った。現在、チームは高知県で 秋季キャンプ を行っている最中だが、指揮官が先頭に立って「変革期」から「黄金期」への再構築に本格着手していることが判明した。リーグ4位からの巻き返しを狙う来季へ向けて、岸田オリックスがどのような準備を進めているのか、その現状を詳しく伝える。

投手陣整備とフィジカル強化の最優先

岸田監督は秋季練習において、まず焦点となったのが投手陣の整備であると明言した。同時に、離脱している投手の現状把握にも注力しており、チーム全体でリハビリの進捗を克明に把握する作業が行われていた。故障者が相次いだ要因を徹底分析した上で、指揮官が今秋の最優先テーマとして掲げたのは「フィジカルの強化」だ。この言葉には重みがあり、1年間戦い抜くためには壊れない頑健な体が必要不可欠であるという土台づくりを今秋から行っていく方針を示した。

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選手個人の自己理解と自主トレの質

岸田監督は、選手が自分の体を知ることが大切だと強調した。自分の体が今どう動いているのか、どこに弱点があるのかを理解し、それに強い興味を持って取り組むかどうかで成長の角度が変わると説く。オフの自主トレにおいても、ただメニューを消化するのではなく、個々が明確なテーマを持つことを求めている。自分を見つめ直し、"何が足りないからこう動くべきか"という答えを自ら導き出すプロセスを経て初めて、本当の意味でのレベルアップが始まると考えている。

技術コーチとの連携と実戦前の蓄え

秋季練習を視察した際、印象的だったのはトレーニングルームに打撃などの技術コーチも入り、選手のトレーニングを注視していた点だ。現役時代にはなかった光景であり、極めて合理的な試みと言える。コーチも選手の課題や体を知ることで、技術指導との整合性が取れるようになり、見られている選手側もより深く意識せざるを得ない状況となっている。特に年内から年明け、春のキャンプインまでの期間は勝負であり、実戦が始まれば疲労とともにコンディションは下降線をたどるため、この時期にどれだけキャパシティーを大きくしておけるかが鍵となる。

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レギュラーの底上げと若手投手の期待

秋季キャンプも順調に進んでおり、センターラインでは太田椋や紅林弘太郎が基本の守備練習を愚直に繰り返していた。既にレギュラーの座にある彼らであっても、さらなる高みを目指して土台をつくり直しており、その姿勢はチーム全体にも良い影響を与えていると分析される。若手の投手では、来季が高卒4年目となる東松快征が期待され、先発に挑戦する吉田輝星や寺西成騎も面白い存在になる可能性がある。両者ともポテンシャルは高く、今季見えた可能性数字として結実することを願っている。

怪我人の復帰と野手陣の競争激化

手術明けの宮城、山下に関しては、まだ時間がかかりそうな印象だと指摘されている。若手の野手では、今季台頭した来田涼斗や山中稜真がシーズンを通して戦い抜く体力を備えられるかが注目点だ。外野では守備に定評のある渡部遼人に加え、麦谷祐介や杉沢龍も在籍しており、復帰した広岡大志が三塁に入るのか外野に入るのかも注目されている。ここに新外国人が加われば、さらに競争は熾烈となるだろう。岸田監督はチームに足りないものを埋めるべく必死に学び、改革を断行しようとしており、この秋の取り組みが明るい将来への礎になると確信している。