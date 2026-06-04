岩橋玄樹、メジャーデビューから俳優業までマルチに活躍

東京都出身のソロアーティスト・岩橋玄樹。2021年の独立後、シングルやアルバムを次々とリリースし、全国ツアーも成功。2026年にはメジャーデビューを果たし、俳優としてもドラマや映画に出演するなど、その活動は多岐にわたる。

岩橋玄樹 （いわはし げんき）は、1996年12月17日生まれ、東京都出身の ソロアーティスト であり、俳優としても活躍するマルチタレントである。 彼は2021年3月に長年所属していた事務所から独立し、同年4月には公式サイトとSNSアカウントを開設。

これにより、ソロアーティストとしての本格的な活動をスタートさせた。 独立後すぐに12月、1stシングル「My Lonely X'mas」をリリース。 この楽曲はクリスマスシーズンに合わせたバラードで、彼の繊細な歌声と情感あふれる歌唱が話題を呼んだ。 同月には初の単独クリスマスライブ「Fairy Christmas 2021」を開催し、ファンの前に直接姿を見せたことで、新たなスタートを告げた。 2022年は飛躍の年となった。8月には1stアルバム「How To Love」を発表。

このアルバムは全編にわたって愛をテーマにした楽曲で構成され、ポップスからR&Bまで幅広い音楽性を示した。 自身の作詞作曲にも積極的に挑戦し、アーティストとしての成長を感じさせた。 そして、このアルバムを引っ提げて初の全国ツアー「GENKI IWAHASHI TOUR 2022 "How To Love"」を実施。 東京、大阪、名古屋など主要都市を巡り、ファンと直接交流する貴重な機会を作った。

ツアーファイナルでは涙を流す場面もあり、彼の真摯な姿勢が多くの共感を集めた。 その後も精力的に活動を続け、2023年8月には2ndアルバム「I'm A Popstar」をリリース。 タイトル通り、ポップスターとしての自覚と自信を感じさせる作品で、ダンスナンバーからバラードまでバラエティに富んだ内容となっている。2024年12月には3rdアルバム「I'm A Hero」を発表。 このアルバムでは、自身のヒーロー像を音楽で表現し、ファンからは「新しい一面が見えた」と好評を得た。

さらに2025年4月には、自ら作詞作曲とアートワークを手がけたEP「THE GÉNKI I」をリリース。 全4曲のすべてを自分でプロデュースし、アーティストとしての総合的な才能を披露した。 このEPは、彼の音楽的ルーツや現在の心境を凝縮した作品として注目された。 2026年2月、岩橋はテイチクエンタテインメントからメジャー1stシングル「Dangerous Key」をリリース。 これまでのインディーズ活動を経て、メジャーデビューという新たなステージに踏み出した。

シングルリリースと同時に、東京・豊洲PITでライブ「GENKI IWAHASHI White Belle」を開催。 会場は多くのファンで埋め尽くされ、彼の力強いパフォーマンスが熱狂を呼んだ。 メジャーデビュー後も、自らの音楽性を貫きながら、より広い層へのアピールを狙う戦略が光る。 俳優としても活動の幅を広げており、ドラマ「恋愛ルビの正しいふりかた」や映画「男神」に出演。

特に「恋愛ルビの正しいふりかた」では、繊細な役柄を演じ、演技力が高く評価された。 映画「男神」では、主演級の重要な役どころを務め、俳優としての存在感を示した。 音楽と演技の二刀流で活躍する彼の今後の動向に、ますます目が離せない。 岩橋玄樹の音楽スタイルは、ポップスを基調としながらも、R&Bやダンスミュージックの要素を取り入れたグルーヴィーなサウンドが特徴。

ライブパフォーマンスでは、ダンスと歌唱を高いレベルで両立させ、観客を魅了する。 また、作詞作曲にも積極的で、自身の経験や感情を率直に歌詞に落とし込んでいる。 今後のリリースやライブ、そして俳優業の展開にも大きな期待が寄せられている





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