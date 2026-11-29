タカアンドトシ、岩本輝、栗山航らが宮ヶ瀬湖畔を訪れ、清川恵水ポークやダムカレーなどご当地グルメを堪能しながら紅葉の絶景を歩く旅。途中参加の伊達みきおのサプライズ登場や、真田十勇士撮影裏話、ダイナミックな観光放流までの模様を描く。

この旅で一同が探すのは、 宮ヶ瀬ダム を訪れたらぜひ食べたい3つの名物グルメ「 清川恵水ポーク 」「 ダムカレー 」「最新スイーツ」。 宮ヶ瀬湖畔からスタートし、色づきはじめた紅葉の絶景を楽しみながら歩き始めるが、途中参加予定のサンド・伊達みきおがいつ、どこで登場するのか知らされていない一同は、どこかソワソワ。

普段はインドア派という栗山は、歩きロケは初めてということで不安そうな様子を見せる一方、芸能界きっての肉体派・岩本は、最近の趣味がトレイルランニングということもあり、「歩きだったらどこまでも行けます！ 」と余裕の表情。 そんな岩本についていけば、旅もスムーズに進む（!? ）そこで一同は、岩本のペースで歩いてみようと試みるも、そのあまりの速さに即座に断念。

Advertisement

結局、タカアンドトシ＆サンド・富澤たけしのいつも通りの“おじさんペース”で旅を進めることに。 そんな岩本は、ドラマ『真田十勇士』の撮影期間中の束の間の休みの日にも肉体派ならではの衝撃の過ごし方をしていたことが明かされる。 そのあまりのストイックさに一同は感服。 岩本は一体何をしていたのか。