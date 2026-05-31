岩手県出身の企業家が洋食レストランを立ち上げ、地域ブランドづくりに取り組む

青松（中）と同級生2人＝岩手県、HIBIKI SHOKUDO・2009年にはグローバルにものづくりへ関われる環境を志してブリヂストンへ研究開発職として入社。転機は 2011 年の東日本大震災、そして 2016 年の台風 10 号による故郷・岩手の被災でした。2017年、同級生 3 人で洋食レストラン「HIBIKI SHOKUDO」を立ち上げ。さらにその後、駅前図書館 YOMUNOSU 内のバーガーショップ「STAND hibiki」、道の駅いわて北三陸内のドーナツショップ「standonuts」、短角牛焼肉店「焼肉ソナム」などを展開。現在は 4 店舗を運営しながら、北三陸の食材や短角牛を活かした商品開発・地域ブランドづくりに取り組んでいます。

青松（中）と同級生2人＝ 岩手県 、 HIBIKI SHOKUDO ・2009年にはグローバルにものづくりへ関われる環境を志してブリヂストンへ研究開発職として入社。 転機は 2011 年の東日本大震災、そして 2016 年の台風 10 号による故郷・岩手の被災でした。 2017年、同級生 3 人で 洋食レストラン 「 HIBIKI SHOKUDO 」を立ち上げ。

さらにその後、駅前図書館 YOMUNOSU 内のバーガーショップ「STAND hibiki」、道の駅いわて北三陸内のドーナツショップ「standonuts」、短角牛焼肉店「焼肉ソナム」などを展開。 現在は 4 店舗を運営しながら、北三陸の食材や短角牛を活かした商品開発・地域ブランドづくりに取り組んでいます。 短角牛の正式名称は「日本短角種」。

「和牛」と呼ばれる品種の１つで、唯一東北地方から発生したものです。 国内の約４割が岩手県内で飼養され、日本一の産地です。

「いわて短角牛」は、脂肪分が少ない赤身の高タンパク牛肉。 黒毛和牛より脂肪分が少なくヘルシーで、かつ旨味のもととなるアミノ酸をたっぷり含み、かむほどにおいしさが増します。 冷凍個包装にすることで、店頭販売だけでなく、催事、卸販売、ふるさと納税、ギフト需要にも対応。 さらに、包装や品質管理方法を工夫することで、常温でも解凍後 5 日間、安全に販売できることを第三者機関の検査で確認しています。

今年 2 月の商品完成後、3月に販売を開始。 卸販売や東北フェア、パンフェア等各種催事にて県外からも反響を得ています





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岩手県 HIBIKI SHOKUDO 洋食レストラン 地域ブランドづくりに取り組む 短角牛 和牛 東北地方 日本一の産地 いわて短角牛 ヘルシー 旨味のもととなるアミノ酸 冷凍個包装 安全に販売できることを第三者機関の検査で確認している

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