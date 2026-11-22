Honda Ladies Japanese Classicの最終ラウンドで、岩井明愛が通算22アンダーの２位で大会を終えた。今季通算２勝目の獲得は叶わず、来季への意欲を示した。

LPGA ツアー今季の最終戦である Honda Ladies Japanese Classicの最終ラウンドで、 岩井明愛 が通算２アンダー６５のラウンドを記録した。岩井は６打差の首位集団からスタートし、最終日に６５をマーク。通算２２アンダーで２位フィニッシュを果たした。

猛追の６５記録と首位に並ぶ快挙

岩井明愛は最終ラウンドにおいて、７バーディーとボギーゼロの素晴らしいスコアを叩き出した。前半は２番と４番で約４メートルのパットを決めてスコアを伸ばし、６番ホールからは３ホール連続でバーディーを獲得した。この活躍により、岩井は世界ランク２位のジーノ・ティティクル（タイ）との１打差で前半を折り返した。

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後半に入ると、岩井は１０番ホールで２・５メートルのパットを沈め、首位のジーノ・ティティクルとスコアを並べた。トップに並び込んだ瞬間、岩井は右拳を握りしめて喜びを表明した。さらに１３番ホールでも４メートルのパットを決めて再びガッツポーズを見せた。

惜しいバーディー機会と結果

しかし、岩井の連勝は最終盤でストップした。１７番パー５ホールでは、１メートル強のバーディーパットがカップに弾き飛ばされ、ギャラリーからため息が漏れた。最終１８番ホールはパーで終了し、岩井は直後に打った組のジーノ・ティティクルに２打及ばなかった。

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この結果により、岩井は昨年８月に米国で行われたポートランド・クラシックで挙げた勝利に続き、通算２勝目および今季初優勝を逃した。また、年間女王のタイトル獲得も叶わなかった。

米国ツアー本格参戦後の年間成績

今季の岩井は、国内ツアーであるスタンレーレディスホンダで優勝した実績を持つ。米国でも優勝を果たしたいという強い決意を持っていたが、最終戦で２位となったことで今季の優勝タイトルは獲得できなかった。米国ツアーでは、日本開催のＴＯＴＯジャパンクラシックで２位に入るなど、最終戦まで３週連続でトップ１０入りする好調ぶりを示していた。

岩井は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ、前半に５バーディーを取れたことでいい流れを作れたと振り返った。後半には絶対に決めなければならないバーディーチャンスが２回あったが、決まらず悔しかったと明かした。

来年への意欲とプロフィール

岩井は、この悔しさを来年に生かしたいと笑顔で語った。首位との差は把握していたものの、食らいつくことができなかったことを残念がりつつも、楽しかった一年だったと総括した。２位が何回かあったが、勝ちきれなかったことが課題ではないものの、来年もそういう場で戦える力を発揮したいと抱負を述べた。

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岩井明愛は２００２年７月５日に埼玉県で生まれ、現在２４歳である。陸上競技に取り組んでいた小学２年生の頃、父の影響で双子の妹・千怜とともにゴルフを始めた。埼玉栄高を経て、武蔵丘短大在学中の２０２１年６月にプロテストに合格している。