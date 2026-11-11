岩井ジョニ男がフジテレビ『ポリティカルパン』第7話で財務官僚役へ

石原さとみ主演ドラマ『ポリティカルパン』第7話にイワイガワ岩井ジョニ男がゲスト出演。財務省主計局長役として高橋一生演じる夏目将門と対峙する.

フジテレビ 系連続ドラマ『 ポリティカルパン 』（毎週水曜後10時枠）の第7話にて、お笑いコンビ・ イワイガワ の 岩井ジョニ男 がゲスト出演することが正式に決定した。本作は架空の国・ニッポニアを舞台に、政治資金の闇を暴くエンターテインメントとして展開されている。岩井は主人公・如月弥生（ 石原さとみ ）と敵対する政党の重鎮、あるいはその周辺のエージェントという立場ではなく、行政サイドの中枢を担う財務官僚として描かれる。

第7話の物語と岩井ジョニ男の登場

第7話では、主人公の弥生と、政界で激しい駆け引きを続けてきた夏目将門（高橋一生）が、協力関係を結ぶ重要な展開となる。二人は補助金交付事業における資金の流れを透明化させる動きを進めるが、その最大の障壁としてニッポニア政界の絶対的権力者・小早川士郎（草刈正雄）が立ちはだかる。士郎の反対をかわし、法案を成立させるために二人が立てた戦略には、予想外の困難が待ち受けている。

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岩井ジョニ男が演じるのは、財務省の主計局長・飯塚というキャラクターだ。夏目将門の元上司に当たる飯塚は、補助金の透明化に関する法案の成立を巡り、夏目からの協力要請を受けることになる。岩井はこれまでコメディ担当として知られてきたが、本作では堅物な官僚の風貌と、政治的な駆け引きを察知する冷徹な視点を見せることが期待されている。

脚本家野木亜紀子氏との久々のタッグ

本作の脚本を手掛けるのは、昨年の大ヒット作『アンナチュラル』でも知られる野木亜紀子氏である。彼女は石原さとみとは約8年ぶりのドラマ合作となる。脚本家の野木氏は、高橋一生との初対面時に役者の悩みに耳を傾けたエピソードを明かしている。その際受けたアドバイスが大きな自信となり、その後に『ポリティカルパン』からのオファーを受けた際、台本に夏目将門役として高橋の名前を確認して嬉しさと確信を得たと語っている。

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出演決定の挨拶を通じて、岩井ジョニ男自身も脚本家や共演者への感謝を示している。岩井は数ヶ月前に高橋と初対面した際、役者のキャリアについての悩み相談をもちかけたという。その時の会話と、続くオーディションでの経験を経て、本作への出場権を得られたことへの喜びを表現している。また、乾杯を提案するなどの親近感あふれるコメントも寄せられている。

キャスト陣と制作背景の詳細

第7話には、岩井ジョニ男の他にも橋本じゅん、大塚ヒロタがゲスト出演する。この豪華なゲスト陣が加わることで、弥生と夏目が小早川勢力に対抗する作戦を実行する場面での緊張感が高まっている。舞台となるニッポニアという架空の国では、政治資金の使途が不透明であることが問題視されており、主人公たちがそのダークサイドへ潜入して資金を奪い取る過程が描かれている。

石原さとみが演じる如月弥生は、史上最強の女ルパンとして名高い怪盗のキャラクターである。彼女は政界に潜り込み、金と心を盗み盗まれの状態に追い込むエンターテインメントを提供している。第7話の放送は毎週水曜日の後10時に行われ、viewerは弥生たちが財務官僚や政界の重鎮たちをどう騙し合い、資金の流れを逆転させていくかを追体験することになる。岩井ジョニ男の演じる飯塚局長が、この物語の結末にどのような影響を与えるかが注目される。