タレントの岡田結実（26）が、24日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON4』に出演。妊娠中に体験した不思議な夢について、前回に続くエピソードを明かし、「行ってなかったらど…

岡田結実『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON4』（C）AbemaTV,Inc. タレントの岡田結実（26）が、24日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON4』に出演。

妊娠中に体験した不思議な夢について、前回に続くエピソードを明かし、「行ってなかったらどうなってたんだろう」と当時の心境を語った。 同番組は、都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組。 都市伝説好きのゲストたちが、昨今話題のニュースなどをきっかけに、真偽不明のさまざまな噂や不思議な現象について語り合うエンターテインメントショーとなっている。 今回の放送では、岡田のほか、SHOW-WAの塩田将己、お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎らが出演。

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「地球を操る者がいる!? 」をテーマに、人工雨や人工地震にまつわる都市伝説、ゲスト自身の不思議な体験などを取り上げた。 岡田は前回の出演時、妊娠中に見た予知夢について告白。 子どもの性別がまだわかっていなかった頃、周囲からはある性別だと思うと伝えられ、自身もそうだと納得していたという。