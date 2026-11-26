プロゴルファー岡田晃が日本プロゴルフ選手権の初日で65をマークし首位に立った。松山英樹ら先輩から学んだ技術とストイックな練習法が功を奏し、アマチュア時代以来3度目の首位スタートを飾った。

プロゴルファーの 岡田晃 は、 日本プロゴルフ選手権 の初日、最終スコア65で回った。このスコアにはバーディーが7個含まれ、ボギーは1つもなく記録された。この好結果により、 岡田晃 は tournament の首位に立った。

先輩三原則の技術的転用効果

岡田晃は、東北福祉大学の先輩3人から得た教訓を、今回の試合での鮮やかなスタートダッシュへと成功させたと語った。彼によると、最近の調子が非常に良好であるため、その感覚を維持したまま試合に臨むことができたという。この首位発進は、ツアーでの3度目の快挙となった。初めはアマチュア時代の2023年日本オープンで達成し、続いて今年5月の日本プロでも記録している。

Also read デュラン・デュランの元ギタリスト、アンディ・テイラーさん死去 65歳

直近の戦績を見ると、3週間前に開催されたACNチャンピオンシップでは、池田勇太と繰り広げられた3人によるプレーオフの末に2位で終わった。その前の週、ダンロップ・フェニックスでは最終日の最終組でプレーしたが、ツアー初優勝には届かなかった。しかし、その後も大崩れすることなく4位に入る健闘を見せており、体調と技術は着実に上向いている状況だ。

松山英樹ら先輩から学ぶ技術の核心

岡田晃は、自分には典型的に力が緩みが出るタイプだと自覚している。対照的に、松山英樹は自分がやりたいスイングを強く、そして正確に振ってくる選手だ。岡田晃は、松山の振る動作が曲がらないことを確信しており、どんなスポーツにおいても力が抜けることが最も悪影響を及ぼすと考えている。バンカーショットの方法など、様々な技術的なアドバイスを受けることで、日本一の選手である松山についていくことが自身の勉強になり、自信の醸成につながっていると振り返った。

Advertisement

21歳年上の岩田寛からは、強く打つパッティング技術を受け取った。また、4歳年上の片岡尚之からは、パットのラインのイメージの作り方を学んでいる。岩田寛はとにかくパターが強力で、ボールをしっかりと打ってくる特徴がある。一方、片岡尚之はラインをかなり意識してイメージを構築するタイプで、自身のイメージに合わせて打球をコントロールする。

岡田晃は、岩田寛よりタッチは弱いが、片岡尚之の意識しているアーチの曲がり方には驚嘆している。服装メーカーの契約も片岡尚之と同じであるため、普段から何回か質問をしたり話を聞いたりする機会があった。これらの先輩達から得た知見を、自身のゲームに的確に適用することで、今日の好スタートが可能になったと評価できる。

ストイックな生活リズムと合宿の蓄積

岡田晃は、はやりの映画や動画などの娯楽を一切見ず、自分の時間のすべてをゴルフの練習に費やすストイックなアスリートである。彼の中には確立されたルーティンがあり、それを一切崩さないように生活している。夜にはメンタルコーチとミーティングを行い、午後8時半には必ず就寝する厳格なスケジュールを守っている。コースにはスタートの3時間前に到着し、準備を整える。朝が早いため、夕食も素早く済ませて帰宅する姿勢だ。

遠征先で地元の名物などを堪能することも、岡田晃によれば「全くない」と言い切るほどだ。高知県出身である彼は、Kochi黒潮CCで去年、そして今年3月に約1週間の合宿を行っている。同コースの方々からは非常に世話になっており、今週のコンディションはその時と似ていると感じている。

Advertisement

芝の生え方などが少し枯れている状況だが、今年の合宿が非常に充実していたため、良いイメージが残っているという。岡田晃は、今週良いプレーをして結果で恩返ししたいと願っており、明日も今日と同じように自分のベストのゴルフができたらと考えている。視線はすでに次のステップへと向けられている。